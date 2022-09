En el más reciente Nintendo Direct, la compañía japonesa reveló diversas novedades para su consola híbrida Nintendo Switch. Uno de ellos fue la llegada a la plataforma de los juegos Resident Evil Village, Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake para este 2022.

La gran bomba fue el anuncio de Village para el próximo 28 de octubre, ya que el videojuego desarrollado por Capcom se lanzó en 2021 para PlayStation, Xbox y PC y fue uno de los portentos gráficos del año pasado.

En ese línea, Nintendo adelantó que Village y los otros Resident Evil que llegarán a la Switch lo harán en una versión Cloud, la cual utiliza la retransmisión en la nube para funcionar. Se adelantó que no estaría disponible en todos los países, por lo que probablemente tarde en llegar a otros territorios o, de plano, no se lancen.

Cabe señalar que Village se lanzará junto a su expansión Shadow of Rose, que introduce un modo en tercera persona, modo mercenarios ampliado y más contenido jugable.

Lady Dimitrescu es parte de Resident Evil Village. (Foto: Resident Evil Village, captura de pantalla)

Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake todavía no cuentan con fecha de lanzamiento, pero se sabe que será en algún momento de 2022.

Aquí te dejamos el tráiler de Village en Switch:

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild se lanza el 12 de mayo

Es oficial. El esperado videojuego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se estrenará a nivel global el próximo 12 de mayo de 2023 como exclusiva de la Nintendo Switch.

Para quienes no lo sepan, estamos en frente de la secuela del aclamado The Legend of Zelda: Breath of the Wild de 2017, que para muchos es uno de los mejores videojuegos de la historia.