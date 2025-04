Cuando se habla de jaguares, la Amazonía representa un mosaico complejo de ecosistemas con diferencias en la composición del suelo, características hidrológicas, condiciones climáticas y en la presión que ejercen las actividades humanas sobre ellos. Todos estos factores afectan la abundancia y distribución del gran félido americano y hace difícil establecer sus densidades poblacionales.

La complejidad de esta enorme selva tropical ha llevado a que la mayoría de los estudios sobre el jaguar presenten estimaciones de población para pocos sitios, lo que dificulta evaluar la situación del depredador en toda la región.

“Las estimaciones de densidad publicadas para la Amazonía son escasas e incluso las estimaciones de población de jaguares para toda su área de distribución se produjeron con pocos datos de la Amazonía, que representa aproximadamente el 70 % de la distribución de la especie”, indica un artículo publicado en marzo en la revista Biological Conservation y que pretende llenar ese vacío de información.

Más de 20 científicos se unieron y utilizaron datos de cámaras trampa combinados con modelos espaciales para estimar las densidades de jaguares en 22 áreas protegidas en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. De esta manera encontraron un promedio de 3.08 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados.

En algunas áreas las densidades del félido eran mucho menores, con un promedio de 0.6 jaguares en el caso de la Reserva Biológica Cuieiraras, en el bajo río Negro (Brasil), y en otras eran muy altas, con 9.97 jaguares en la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá, en las llanuras de inundación del río Amazonas, también en Brasil.

El jaguar es una especie categorizada como Casi Amenazada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Foto: cortesía Serfor

“Nuestros resultados revelaron que las 22 áreas protegidas combinadas albergan un tamaño estimado de población de jaguares de 6389 individuos, lo que destaca la importancia de las áreas protegidas para la conservación de esta especie emblemática”, resalta el artículo, que además insta a implementar programas de monitoreo continuo en todas las áreas protegidas de la Amazonía y frenar las crecientes presiones por actividades humanas, “lo cual es fundamental para garantizar que estas áreas sigan siendo un bastión para la especie”.

El reto de saber cuántos

Valeria Boron, experta en jaguares y félidos neotropicales, asesora principal de programas de WWF en Reino Unido y coautora del artículo, recuerda que en 2018 participó de un estudio científico importante porque estimaba la población del jaguar en toda su distribución, pero reconoce que, al ver los datos, se aprecia un vacío de información para la Amazonía. “Ya había unos datos publicados para Amazonía, pero no muchos”, comenta.

En eso coincide Marcelo Oliveira, oficial senior de Conservación de la Biodiversidad en WWF Brasil, quien menciona que durante mucho tiempo hubo escasa colaboración científica, porque pocos investigadores compartían datos antes de publicar sus artículos. Esto hizo que Oliveira pusiera sobre la mesa el tema de la cooperación en varias reuniones de Jaguar Alliance, una alianza de varias organizaciones que trabajan por la conservación del jaguar.

Hace unos seis años Oliveira y varios colegas empezaron a mapear los sitios e instituciones que tenían datos sobre el gran félido de América y hace aproximadamente tres años Oliveira comenzó a organizar la cooperación entre todos los socios que hoy son coautores del estudio.

Jaguar fotografiado por una cámara trampa ubicada en la vereda Sabanas de La Fuga, Colombia. Foto: cortesía de las Comunidades Monitoras Corredor del Jaguar

Los científicos quedaron sorprendidos con los resultados que obtuvieron. Guilherme Costa Alvarenga, biólogo en la Unidad de Investigación para la Conservación de la Vida Silvestre de la Universidad de Oxford, asociado del Instituto Mamirauá para el Desarrollo Sostenible y autor principal del artículo científico, asegura que uno de los hallazgos más sorprendentes fue el gran tamaño de la población estimada de jaguares, sobre todo si se considera que el estudio abarca sólo una pequeña porción de la Amazonía.

“Para ponerlo en perspectiva, predijimos aproximadamente 6000 jaguares en un área de más de 200 000 kilómetros cuadrados dentro de las 22 áreas protegidas muestreadas. Esta cifra es particularmente importante dado que nuestra área de estudio representa sólo el 2.5 % de la cuenca amazónica”, dice Costa.

El artículo científico destaca que tan solo 22 áreas albergan un tamaño poblacional que supera incluso las estimaciones para países enteros, como México, que son de gran relevancia para la conservación del jaguar. Sin embargo destaca que muchos sitios, como la Reserva Extractiva Chico Mendes, el Parque Nacional de Juruena y la Estación Ecológica Terra do Meio, que aún presentan altas densidades de jaguares, están ubicados a lo largo del arco de deforestación de Brasil, donde la pérdida de bosques va en aumento, especialmente en tierras públicas sin título de propiedad.

Otro aspecto importante del estudio es que no sólo considera áreas naturales protegidas sino también algunos territorios indígenas, de los cuales también existe amplia información científica sobre su importancia en la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática.

Jaguar captado por cámara trampa en Cuyabeno, Ecuador. Foto: ©WWF Ecuador

Precisamente, la información de Colombia se basa en los datos y el trabajo que han hecho los indígenas del resguardo Predio Putumayo, en el sur del país.

“Es importante que se demuestra con datos, y no sólo con palabras, que el papel de los pueblos indígenas en la conservación es realmente clave”, dice Jaime Cabrera, especialista en monitoreo comunitario de WWF Colombia, organización que trabaja y asesora al resguardo Predio Putumayo.

Cabrera comenta que un factor que influye en que muchos pueblos indígenas en Colombia sean exitosos en la conservación de los bosques es que tienen una gran autonomía sobre sus territorios y los resguardos son propiedad colectiva, cosa que no ocurre en otros países de la región. “En la COP16 de Biodiversidad que se realizó en Cali [en octubre de 2024] una de las grandes conclusiones es que se debe trabajar en la seguridad jurídica de los territorios indígenas porque su aporte a la conservación es grandísimo”, afirma Cabrera.

Zonas con mayor y menor densidad de jaguares

Uno de los resultados más notables del análisis es que la densidad de jaguares varía significativamente entre algunas áreas. Sin embargo, los científicos aseguran que esto no significa necesariamente que las zonas donde se estima una menor presencia de jaguar estén menos conservadas, sino que el paisaje amazónico es heterogéneo.

“Nuestros resultados revelaron que las mayores densidades de jaguares ocurren en regiones con mayor productividad primaria [cantidad de biomasa que producen las plantas]”, indica el artículo científico.

Un mosaico de reservas forestales legales, pastos y explotaciones de soja en la Amazonia brasileña. Foto: Rhett A. Butler

Esa mayor productividad primaria, explica Boron, refleja mejores condiciones para los jaguares, “hay más recursos, más cantidad de presas y mayores densidades de jaguar”.

Cabrera agrega que en territorios con mayor productividad, el jaguar no necesita moverse en áreas tan extensas porque tiene presas suficientes y la vegetación se regenera más rápido. Además, menciona que algunos de los lugares más productivos están hacia la desembocadura del río Amazonas y en la parte occidental del bioma, donde hay mayor aporte de nutrientes de los Andes.

Según el investigador, Mamirauá está en la desembocadura del Amazonas y tiene unas densidades de jaguar muy grandes porque hay muchos peces y este es el felino más acuático que existe, así que “pesca mucho”. “Esto no significa que, por ejemplo, Mamirauá esté mejor conservado que Predio Putumayo, lo que pasa es que simplemente la productividad es mayor”, enfatiza.

Los científicos que participaron en el estudio insisten en que mientras los jaguares prosperan en la Amazonía, las poblaciones en otras regiones se enfrentan a graves amenazas humanas, a menudo hay muy pocos individuos y muchos viven aislados.

Jaguar captado en cámara trampa en Colombia. Foto: Cortesía ProCAT

“Esta pérdida de conectividad provoca endogamia y una menor diversidad genética, lo que aumenta aún más la susceptibilidad de las poblaciones”, comenta Costa, y agrega que desafortunadamente el caso de la Amazonía es una excepción porque la realidad de los jaguares en gran parte de su área de distribución es preocupante.

Aunque la situación de la Amazonía sigue siendo alentadora hasta el momento, Oliveira considera que sigue siendo muy importante reducir la deforestación y mantener los corredores ecológicos. “Si tenemos áreas protegidas aisladas, tenemos un problema. Hay que mantener la conexión entre esas áreas y esa es una estrategia muy importante no sólo para los jaguares, sino para toda la biodiversidad”.

Más estudios sobre jaguar en proceso

Los resultados del artículo publicado en la revista Conservation Biology son un gran avance en el conocimiento y conservación del jaguar en la Amazonía, uno de los lugares más importantes para la supervivencia del felino a largo plazo. Sin embargo, quedan muchos temas por explorar.

Valeria Boron comenta que el ejercicio de establecer las densidades del jaguar ahora se está repitiendo a escala regional para tener estimaciones más robustas. El jaguar es una especie que vive a densidades bajas, entonces las áreas protegidas no son suficientes para garantizar su supervivencia a largo plazo. WWF, junto con la Universidad de Oxford, utiliza datos de movimientos de los jaguares, obtenidos a través de collares satelitales para modelar corredores entre todas las áreas protegidas y tierras indígenas a lo largo del rango de distribución de la especie.

Jaguar captado en la Reserva de la Biosfera Maya, en Guatemala. Foto: WCS Guatemala

“Es crucial profundizar nuestra comprensión de las estrategias más efectivas para mejorar la conectividad entre poblaciones de jaguar. Con este conocimiento podemos desarrollar e implementar planes de acción viables para restaurar y mantener corredores funcionales”, comenta Guilherme Costa Alvarenga.

Otro tema en el que está trabajando WWF es un estudio a gran escala, junto con el Zoológico de Londres, sobre las presas del jaguar. “No se puede pensar sólo en el jaguar, el jaguar depende de sus presas”, dice Boron.

También hay un estudio que está próximo a salir que se centra en cuáles son las cuencas más importantes de la Amazonía para las especies de agua dulce y superponerlas con las densidades de jaguares porque “entre los grandes felinos, el jaguar es el más asociado al agua“. “Por ejemplo, en una zona como Pantanal [en Brasil] caza en el agua y se ha registrado el caso de uno que aprendió a bucear para cazar caimanes”, cuenta Boron.

*Imagen principal: jaguar, en un río dentro del Parque Nacional Madidi, Bolivia. Foto: SERNAP

