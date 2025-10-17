Apple ha tomado impulso en la carrera por dominar el streaming, esta vez haciéndose con los derechos de streaming de Fórmula 1 en Estados Unidos por los siguientes cinco años.

La asociación, que comenzará en 2026, llega poco después del éxito de “F1 The Movie”, cinta protagonizada por Brad Pitt que formará parte del catálogo de Apple Original Films, una apuesta acertada para la compañía de la manzana ya que esta se posicionó como la película deportiva de mayor recaudación de todos los tiempos, con US$629 millones en recaudación global. La cinta llegará a Apple TV+ el 12 de diciembre.

Según CNBC, Apple estaría pagando US$140 millones al año por los derechos para transmitir las carreras, casi el doble de los US$85 millones desembolsados previamente por ESPN – canal propiedad de Disney - por el mismo beneficio exclusivo.

El nuevo acuerdo verá a Apple TV+ como la plataforma exclusiva para cubrir la Fórmula 1, desde sesiones de práctica, clasificación, sesiones Sprint y Grandes Premios. Una suscripción a este servicio cuesta, en EE.UU., US$12,99 mensuales.

Apple también deberá promocionar contenido de Fórmula 1 en todo su ecosistema, el cual incluye servicios como Apple News, Apple Maps, Apple Music y Apple Sports.