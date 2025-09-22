OpenAI trabaja en un altavoz inteligente sin pantalla, entre sus primeros dispositivos con IA

OpenAI está desarrollando un dispositivo similar a un altavoz inteligente sin pantalla, entre sus primeros productos impulsados por inteligencia artificial (IA), creados de la mano del exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, y su empresa io.

La tecnológica dirigida por Sam Altman también está trabajando en el desarrollo de unos nuevos lentes inteligentes, así como una grabadora de voz digital y un pin portátil, todo ello acompañado de las capacidades de IA de la compañía estadounidense.

Así lo han dado a conocer fuentes relacionadas con OpenAI, en declaraciones a The Information recogidas por The Verge, quienes han adelantado que se prevé que los primeros dispositivos de OpenAI se lancen a finales del próximo año 2026 o principios de 2027.

Estos nuevos dispositivos se enmarcan en la adquisición de la compañía io, la empresa cofundada por Jonathan Ive -antiguo responsable de Diseño en Apple-, por parte de OpenAI en el mes de mayo. Esta compra se llevó a cabo con el objetivo de establecer un equipo dedicado al desarrollo de ‘hardware’ de inteligencia artificial.

Tras ello y a consecuencia de una demanda por uso de marca registrada, el propio Sam Altman afirmó en junio de este año que el primer dispositivo de la marca no sería un ‘wearable’ ni un dispositivo intraauricular.

Ahora, las fuentes conocedoras del proyecto han detallado que uno de los dispositivos de IA que se está desarrollando “se asemeja a un altavoz inteligente sin pantalla”. Asimismo, han indicado que, para su fabricación, OpenAI ha cerrado un contrato con la tecnológica Luxhare y se ha puesto en contacto con la compañía Goertek.

Ambas empresas se encargan de ensamblar productos de Apple, además de suministrar componentes relacionados con la tecnología de audio, como los módulos de altavoces. En concreto, Luxhare se encarga de ensamblar ‘smartphones’ iPhones y auriculares AirPods. Por su parte, Goertek ensambla dispositivos de audio como AirPods, HomePods y Apple Watches.

En este caso, se prevé que la compañía propietaria de ChatGPT utilice estas empresas de suministro situadas en China para desarrollar su propio dispositivo de altavoz inteligente. Siguiendo esta línea, la compañía también está trabajando en otros proyectos de dispositivos inteligentes, entre los que se contemplan unas gafas, así como un pin de IA y una grabadora, aunque se espera que estos productos lleguen más tarde.