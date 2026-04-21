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Amazon también considera inyectar otros 20.000 millones de dólares en el largo plazo.
Amazon también considera inyectar otros 20.000 millones de dólares en el largo plazo.
/ Agencia AFP
Por Agencia AFP

Amazon anunció el lunes que invertirá 5.000 millones de dólares adicionales en el capital de la start-up de inteligencia artificial Anthropic, de la que ya es accionista, y considera inyectar otros 20.000 millones de dólares en el largo plazo, de acuerdo con un comunicado.

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