Resumen

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Anthropic decidió no hacer público su nuevo modelo y, en su lugar, lanzó el Proyecto Glasswing, un modelo de defensa en ciberseguridad. (Foto: AFP)
Anthropic decidió no hacer público su nuevo modelo y, en su lugar, lanzó el Proyecto Glasswing, un modelo de defensa en ciberseguridad. (Foto: AFP)
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La Comisión Europea se reunió este martes con la empresa estadounidense Anthropic para abordar los posibles riesgos que pudiera causar el modelo de inteligencia artificial Claude Mythos Preview, después de que la tecnológica suspendiese su lanzamiento por considerar que sus habilidades avanzadas pueden suponer una amenaza para la seguridad global.

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