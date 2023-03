A la accidentada presentación del chatbot de Google, Bard, se suma un reporte que señala que el gigante tecnológico habría usado datos de ChatGPT para entrenar a su modelos de inteligencia artificial.

De acuerdo con Hipertextual, el medio The Information conversó con un exinvestigador de la compañía al respecto. Jacob Devlin reveló que renunció tras las presiones de la empresa para que DeepMind usara información del sitio web ShareGPT, “para impulsar el entrenamiento de Bard”.

Devlin, quien ahora se encuentra trabajando para OpenAI, agregó haber advertido a los de Mountain View que no utilizasen los datos de ChatGPT para ponerlo en práctica en Bard, pues viola los términos de OpenAI. Esta práctica tendría como resultado una IA similar a la competencia.

Al respecto, Chris Pappa, portavoz de la compañía, señaló a The Verge que esto no es cierto. “Bard no se ha entrenado con datos de ShareGPT o ChatGPT”, afirmó. En el pasado, diferentes extrabajadores de Google han denunciado prácticas similares.

Por le momento, Google ha abierto oficialmente la lista de espera para probar Bard. Aunque aún está limitado a usuarios de Reino Unido y Estados Unidos, se espera que llegue a más países en el mundo.