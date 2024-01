El gigante tecnológico Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) augura un futuro en el que los sistemas de inteligencia artificial (IA) serán “más inteligentes que los humanos en todos los ámbitos”, aunque descarta que lleguen a dominar a la humanidad, ya que “serán muy inteligentes pero obedientes”.

En una charla en la que participó EFE en el marco del Foro Económico de Davos, el vicepresidente y responsable de IA de Meta, Yann LeCun, aseguró que “con el tiempo o en las próximas décadas” se verán modelos de IA más inteligentes que las personas.

“Los humanos tienen un tipo de inteligencia muy especializada, somos buenos en ciertas cosas y terribles en otras. No hay duda de que las máquinas serán más inteligentes que los humanos”, destacó en la charla.

En este sentido, explicó que en la actualidad los sistemas de inteligencia artificial se inician con la inteligencia del nivel “de un gato o un perro” para mejorar y tratar de alcanzar el nivel de los humanos, en un proceso que es “más difícil” de lo que se piensa y para el que será necesario trabajar en nuevas aplicaciones y modelos.

No obstante, consideró que a pesar de que se está aún lejos de alcanzar la inteligencia humana, la idea es “construir sistemas de inteligencia artificial que ayuden a los humanos en sus tareas, no intentar que los reemplacen”.

“Existe una idea en la que todos en un futuro no muy lejano haremos todas nuestras interacciones en un mundo digital que esté moderado por un asistente de IA. Quizás no sea el ‘smartphone’, las gafas inteligentes o la realidad aumentada, quizás no acudamos a un motor de búsqueda, sino a través de preguntar a un asistente de IA por voz, escritura o gestos”, detalló.

En este sentido, adelantó que Meta trabaja con prototipos como brazaletes que pueden detectar el movimiento de los músculos de manera que se pueda teclear con las manos en los bolsillos.

Inteligencia al servicio de las empresas

Otro de los campos en los que Meta espera profundizar en el uso de la inteligencia artificial es el del tejido empresarial. Con usos como los chats para clientes que sustituyen y agilizan la comunicación con ellos.

“Herramientas para todos que permiten desbloquear oportunidades que nos hacen más productivos”, declaró por su parte Nicola Mendelsohn, directora de Global Business Group en Meta.

En este sentido, la directiva de Meta reveló que si las 500 principales empresas de EE.UU. lograran incrementar un 10 % más su productividad, eso tendría un impacto en la economía estadounidense de alrededor de 2,25 billones de dólares (unos 2,07 billones de euros).

Campañas en aplicaciones como WhatsApp sirven para abrir todo tipo de información y posibilidades, como cerrar una cita o gestionar un contrato, a futuros clientes, lo que supone “poner en las manos de todos el uso de la inteligencia artificial”.

De media, la IA incrementa la rentabilidad del gasto en un 32 %, “una cifra realmente significativa que lleva consigo una fuerte aceptación de estos productos”, precisó Mendelsohn.