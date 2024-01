Xbox ha dado a conocer nuevos detalles sobre el videojuego de Bethesda Indiana Jones and the Great Circle, que se lanzará en 2024, así como sobre la nueva entrega Senua’s Saga: Hellblade II, que llegará el 21 de mayo de este año, entre las principales novedades presentadas en el Xbox Developer Direct.

La compañía ha compartido nuevas características y noticias sobre los videojuegos en los que está trabajando para 2024 en un nuevo Developer Direct, celebrado este jueves por la noche, en el que ha adelantado nuevas imágenes y fechas de lanzamiento de títulos como Visions of Mana y Ara: History Untold.

Uno de los videojuegos que más protagonismo ha tenido durante el evento es la nueva ventura de Indiana Jones que están desarrollando Machinegames y Bethesda, del que se ha confirmado su lanzamiento a lo largo de este año, para Xbox Series X/S y PC.

Bethesda anunció su nuevo título de Indiana Jones en 2021, sin embargo, no ha sido hasta ahora que la compañía ha mostrado las primeras imágenes del videojuego y ha anunciado su título oficial: Indiana Jones and the Great Circle.

Será un videojuego con secuencias de acción y combates en primera persona, en el que se podrán utilizar armas como el conocido látigo del protagonista. Esta aventura se desarrolla entre las cintas ‘En busca del arca perdida’ y ‘La última cruzada’ y llevará al jugador a recorrer todo el mundo, desde El Vaticano hasta Egipto y el Himalaya, para resolver un antiguo misterio.

Los desarrolladores han destacado que los usuarios deberán utilizar la lógica y el ingenio para resolver las distintas situaciones a las que se deberán enfrentar en sus aventuras. Todo ello con el fin de crear una experiencia en la que los jugadores se sumerjan en el papel de Indiana Jones de forma realista.

Otro de los anuncios compartidos en el evento de Xbox es el lanzamiento de Senua’s Saga: Hellblade 2, desarrollado por Ninja Theory, que se pondrá a la venta el 21 de mayo, únicamente en formato digital.

En concreto, Xbox ha detallado que la segunda entrega de Senua’s Saga se encuentra en “los últimos meses de desarrollo” y que, tras su lanzamiento, se podrá jugar en Xbox Game Pas, Xbox Series X|S, Windows y Steam, por 49,99 dólares (45,97 euros al cambio).

Igualmente, la desarrolladora también ha especificado que la trama de este título se centrará en enfrentamientos de la protagonista Senua, encarnada en la actriz Melina Juergens, contra gigantes de la mitología nórdica.

Además, durante la trama, los jugadores continuarán experimentando los episodios de psicosis que sufre Senua, así como combates “viscerales” en un entorno rodeado de paisajes de Islandia del siglo X.

Por otra parte, durante el Developer Direct, también se ha anunciado el lanzamiento del videojuego Visions of Mana, que llegará en verano de 2024. Así, la nueva entrega de la saga Mana, de Square Enix, se podrá jugar por primera vez en consolas Xbox.

Tal y como explicó el creador de la saga Mana, Koichi Ishii, y se puede ver en las imágenes compartidas por la desarrolladora, el videojuego incluye nuevos monstruos, además de un mundo abierto en el que los usuarios se podrán desplazar libremente utilizando una nueva montura que se basa en una criatura con forma de lobo peludo.

Avowed es otro de los títulos que ha participado en el Xbox Developer Direct, adelantando que su lanzamiento está previsto para otoño de este año y mostrando nuevas imágenes del videojuego de rol de acción y fantasía, desarrollado por Obsidian Entertainment.

Según detalla la compañía, los jugadores deberán explorar una isla misteriosa “llena de aventuras y peligros”, luchando en combate contra las distintas criaturas de Living Lands. Además de utilizar una amplia variedad de armas, los usuarios también deberán tomar decisiones que podrán cambiar el desarrollo de la trama.

Finalmente, también se ha anunciado la fecha de lanzamiento del videojuego de estrategia Ara: History Untold, que estará disponible a finales de 2024 para PC y PC Game Pass.

Desarrollado por Oxide Games, se trata de un videojuego que hace un repaso a toda la historia de la humanidad, a través de una experiencia en la que los usuarios deberán gobernar la civilización para hacer crecer su imperio. Así, se han compartido nuevos detalles sobre su jugabilidad, que da especial importancia a las cuestiones políticas y culturales.