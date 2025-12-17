Nuevo CEO de Mozilla: la IA “debe ser una opción, algo que las personas puedan desactivar fácilmente”

Mozilla busca convertirse en una compañía de ‘software’ de confianza con inversiones en inteligencia artificial que les permitirán incorporar a Firefox nuevas funciones, pero lo harán bajo un enfoque que no las imponga a los usuarios, sino que les permita decidir sobre su uso.

Anthony Enzor-DeMeo es ya el nuevo director ejecutivo (CEO) de Mozilla Corporation, después de que Laura Chambers ocupara este puesto de manera interina desde febrero de 2024, en un momento de transición marcado por la llegada de la IA, el crecimiento de dos dígitos en el mercado móvil de Firefox, el éxito inicial de la estrategia de diversificación de ingresos y un importante caso antimonopolio.

En su nueva etapa, Mozilla se convertirá en “la empresa de software de confianza”, como ha asegurado el nuevo CEO en una carta abierta, en la que ha destacado “el papel fundamental” que la empresa tiene en la actualidad, con el rápido cambio que está experimentando internet y las expectativas que los usuarios han puesto en los productos tecnológicos.

Para ello, ha compartido los tres puntos que guiarán su dirección, en los que la confianza tiene un papel destacado, ya que se ha propuesto que los usuarios sepan cómo funciona lo que construyen, para que puedan comprender el valor que les aporta.

Anthony Enzor-DeMeo, nuevo CEO de Mozilla. (Foto: Linkedin)

Esta intención abarca la privacidad, el uso de los datos y la inteligencia artificial. Especialmente con esta última tecnología, que, como ha expuesto Enzor-DeMeo, “siempre debe ser una opción, algo que las personas puedan desactivar fácilmente”.

Sobre el modelo de negocio, el nuevo director ejecutivo insiste en que “debe alinearse con la confianza” e impulsar el crecimiento con una monetización transparente para la gente.

En el centro de esta visión se encuentra el navegador Firefox, que seguirá siendo su “pilar”, y que transformarán para que sea un navegador moderno con inteligencia artificial y compatible con nuevas incorporaciones de ‘software’.

Según el CEO, trabajarán por hacer realidad esta visión en los próximos tres años, con inversiones en IA que sigan el Manifiesto de Mozilla sobre esta tecnología.

“Si nos mantenemos enfocados, Mozilla crecerá en relevancia y resiliencia. Firefox alcanzará nuevos públicos. Nuestro portafolio fortalecerá nuestra independencia. Nuestro enfoque en el desarrollo de software de confianza establecerá un alto estándar para la industria”, ha concluido Enzor-DeMeo.