A pocos días de acabar el año aparecen nuevas funciones de los próximos sistemas operativos de Apple, para sus dispositivos como iPhone, iPad o apple watch, que incluye también nuevas características de Siri, el asistente virtual de Apple.

Estos cambios para iOS 26.4; iOS 27 y hasta el iOS 28 se conocieron gracias al código de varias “feature flags” activas, que fueron encontrados por MacWorld.

El caso del iOS 26.4 es el más próximo. Señala informe de Applesfera que la parte decimal (.4) en el nombre del sistema operativo solía ser sinónimo de mantenimiento y limpieza de bugs. Se cree que ahora busca cambios más sustanciales.

Lo principal es la actualización de Siri. Según lo que se ha descubierto, el código filtrado confirma que esta versión integrará un modelo de lenguaje grande, basado en Gemini de Google. Esto servirá para tener conversaciones naturales.

También hay cambios en la app Salud, con nueva interfaz y un registro de métricas más simple. También hay aplicación de productividad organizada, seguridad contra un “falso” usuario, autorrelleno universal de tarjetas mediante Llavero de iCloud.

La filtración también alcanza al iOS 27, en el que se distingue mejoras en la administración de Fotos, en un nuevo sistema de Colecciones. En cuanto al iOS 28 se sabe que saldría a la luz en el 2027 y lo que más se destaca es la llegada de la app Salud a macOS. Concretamente, se esperan nuevas métricas de sueño para el Apple Watch, específicamente midiendo el “tiempo en cama”, separado del tiempo durmiendo.