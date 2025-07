Galaxy Z Fold7 y Z Flip7: IA multimodal, cámaras mejoradas y precios de hasta US$ 2.000

Samsung presentó el miércoles el Galaxy Z Fold7, su smartphone plegable más potente hasta la fecha, que integra inteligencia artificial generativa, pantalla expandible y un diseño ultraligero. El equipo busca ofrecer una experiencia “Ultra” al reunir lo mejor del diseño Galaxy, la cámara profesional y las herramientas más avanzadas de IA en un único dispositivo.

Durante su evento ‘Galaxy Unpacked’, la compañía lo calificó como “el próximo capítulo de los plegables”, con una IA desarrollada específicamente para este formato. El evento estuvo muy enfocado en las nuevas funciones y herramientas de IA. “Ofrece a los usuarios la experiencia ultra que desean: potente, envolvente, inteligente y portátil”, afirmó TM Roh, presidente y jefe interino de la división DX de Samsung Electronics.

El Galaxy Z Fold7 incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, optimizado para tareas de IA en el dispositivo, con mejoras de hasta 41% en su unidad neuronal (NPU) respecto a la generación anterior. Está disponible con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno.

Uno de los grandes atractivos es su integración con Galaxy AI y One UI 8 sobre Android 16, que introduce un agente multimodal capaz de reconocer el contexto y responder de forma natural. Herramientas como Gemini Live permiten interactuar con la IA a través de texto, voz o imagen, mientras que funciones como Circle to Search facilitan obtener resultados al rodear objetos directamente en la pantalla. Según la compañía, el equipo se actualizará a Android 16 y 17 apenas Google lance sus sistemas operativos, al contrario de lo que suele pasar, que esos sistemas llegan luego de algunos meses.

En el apartado visual, el Z Fold7 despliega una pantalla principal Dynamic AMOLED 2x de 8 pulgadas, un 11% más grande que su antecesor, ideal para edición y multitarea. Plegado, ofrece una pantalla externa de 6,5 pulgadas con nueva relación de aspecto 21:9. A pesar de su tamaño, pesa solo 215 gramos y tiene un grosor de 8,9 mm plegado, lo que lo convierte en el plegable más delgado y ligero de la serie; y uno de los más delgados del mercado.

Samsung Galaxy Z Fold7.

El dispositivo también refuerza su durabilidad con una nueva bisagra Armor FlexHinge de diseño en forma de gota y materiales resistentes como aluminio Armor, cristal Gorilla Glass Ceramic 2 y una capa interna de titanio.

La cámara trasera destaca con un sensor principal gran angular de 200 MP, el primero en un plegable Galaxy, que capta cuatro veces más detalle y ofrece imágenes un 44% más brillantes. En la pantalla interior incluye una cámara de 10 MP con campo de visión de 100°. La grabación en condiciones de baja luz se beneficia de mejoras como Night Video, detección inteligente de movimiento y soporte para HDR de 10 bits.

A nivel creativo, el equipo integra herramientas de edición con IA para eliminar objetos no deseados o ruidos de fondo, así como funciones como Suggest Erases y Audio Eraser, optimizadas para su gran pantalla y control táctil.

El Galaxy Z Fold7 estará disponible en preventa desde este 9 de julio y saldrá a la venta el 25 de julio. Estará disponible en los colores Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack y Mint (exclusivo online), e incluirá seis meses de acceso gratuito a Google AI Pro y 2 TB de almacenamiento en la nube. El Fold 7 llega a un precio global de US$ 1.999.

Galaxy Z Flip7 y una versión FE más asequible

Samsung también presentó el Galaxy Z Flip7, un modelo tipo concha que incorpora funciones avanzadas de inteligencia artificial de Galaxy AI y Google, ahora integradas directamente en la pantalla externa FlexWindow.

El nuevo Flip7 apuesta por la productividad y la edición inteligente desde su cubierta. La FlexWindow, de 4,1 pulgadas y 120 Hz, se extiende ahora de borde a borde y permite realizar tareas rápidas como escribir mensajes, revisar la agenda o tomar selfies sin desplegar el teléfono. Con un brillo máximo de 2.600 nits y la tecnología Vision Booster, mantiene su visibilidad incluso bajo luz solar directa.

Samsung Galaxy Z Flip7.

Cuando se despliega, el dispositivo muestra una pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución FullHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva y fluida. Todo ello en un cuerpo compacto de 188 gramos y 13,7 mm de grosor cuando está cerrado.

A nivel de hardware, el Galaxy Z Flip7 incorpora el procesador Exynos 2500, 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno. La batería de 4.300 mAh es la mayor de esta serie y permite hasta 31 horas de reproducción de video. Funciona con One UI 8 sobre Android 16 y es compatible con Samsung DeX, transformándose en una estación de trabajo al conectarse a una pantalla externa.

La inteligencia artificial integrada se aprovecha desde la pantalla externa, donde funciones como Gemini Live permiten buscar información, organizar viajes o responder preguntas con solo la voz. Además, con Now Bar y Now Brief, el usuario accede rápidamente a notificaciones, alertas de tráfico, calendario y recomendaciones personalizadas, sin necesidad de abrir el dispositivo, recordando de alguna manera a la Isla Dinámica de iPhone.

En el apartado fotográfico, cuenta con una doble cámara trasera con sensor principal de 50 MP y ultra gran angular de 12 MP. Gracias al motor ProVisual Engine, el dispositivo optimiza automáticamente cada toma. También incluye fotografía nocturna mejorada, HDR de 10 bits y Vista Previa Dual desde la pantalla externa.

Samsung también anunció el Galaxy Z Flip7 FE, una versión más asequible con pantalla principal de 6,7 pulgadas, FlexWindow de 3,4 pulgadas, procesador Exynos 2400, batería de 4.000 mAh, y cámara dual de 50 MP y 12 MP. Ofrece 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento, manteniendo protección Gorilla Glass Victus 2 y funciones clave de IA.

Ambos modelos estarán disponibles desde el 25 de julio. El Flip7 se ofrecerá en los colores azul sombra, negro, rojo coral y verde menta (exclusivo online), mientras que el Flip7 FE llegará en blanco y negro. La compra de cualquiera de los dos incluirá acceso gratuito por seis meses a Google AI Pro y 2 TB de almacenamiento en la nube. El Flip 7 llega a un precio global de US$ 1099, mientras que la versión FE, a US$ 899.