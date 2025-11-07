La marca de tecnología Honor confirmó que el Magic8 Lite, de la conocida serie de teléfonos, arribará al Perú en febrero. A su vez, informó que acaba de alcanzar los 10 millones de smartphones vendidos en Latinoamérica, pero haciendo hincapié en que el Perú es un mercado clave.

Durante los cinco años desde su estreno, Honor ha apostado por la regionalización de su portafolio, desarrollando versiones exclusivas para América Latina, que no están disponibles ni siquiera en mercados como China.

Según la marca china, esta estrategia continuará en 2026 con el lanzamiento del Honor Magic8 Lite, que incorporará una nueva generación de resistencia al agua y caídas, disponible en toda la región durante el primer trimestre. Desde la firma china aseguran que esta nueva versión estará enfocada en la protección ante impactos y la duración de la batería.

También se harán presentes en el Perú toda la serie Honor Magic8. La firma apuesta por dos cosas principalmente en su serie que es buque insignia: el máximo rendimiento y la inteligencia artificial. En China fue lanzado al mercado de smartphones con su propia IA.

Otra de las novedades más singulares de la firma es el Robot Phone, que integra una cámara movible, como si fuera un pequeño brazo robótico. Este será presentado en el MWC 2026 de Barcelona en marzo, por lo que recién durante los primeros días de ese mes se sabrá si podrá llegar al Perú.

De las recientes marcas de smartphones, Honor es una de las que crecimiento ha tenido en la región. Asegura que los mercados más importantes en esta zona son Perú, México y Colombia.