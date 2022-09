La espera terminó y el iPhone 14 fue presentado oficialmente el pasado 7 de setiembre. Antes de tener las imágenes y detalles oficiales de los nuevos dispositivos, habían muchos rumores sobre sus características. ¿Qué rumores no se hicieron realidad?

La revelación del iPhone 14 y sus versiones Plus, Pro y Pro Max fueron las estrellas del evento de Apple. Algunos de los rumores que circularon las redes antes de su revelación resultaron ser ciertos, tales como la desaparición del notch y la introducción de las eSIM. No obstante, los amantes de Apple tenían otras expectativas para el iPhone 14 que no vieron la luz. En cambio, tendrán que seguir esperando hasta el próximo modelo.

1. Puerto USB-C

Algunos rumores indicaban que Apple por fin cambiaría su puerto Lightning (exclusivo para dispositivos de la marca) por uno USB-C, el cual sería una entrada más universal. Sin embargo, no fue el caso y la familia iPhone 14 mantiene la conectividad Lightning.

Por otro lado, Apple no podrá seguir retrasando este cambio por mucho tiempo, pues la Unión Europea dictaminó que todos los dispositivos a partir de 2024 deberán tener el mismo puerto.

2. 2TB de almacenamiento

El iPhone 13 Pro Max ofreció 1 terabyte de almacenamiento, por lo que existían especulaciones de que su sucesor aumentaría en capacidad a 2TB y superaría el récord.

No obstante, se ha confirmado que los iPhone 14 Pro y Pro Max cuentan con hasta 1TB de espacio.

El iPhone 14 no cumplió con todas las expectativas. (Foto: Apple)

3. Carga más rápida

Los Apple lovers estaban emocionados por la posible adición de una carga inalámbrica de 30W para el iPhone 14. Este era uno de los rumores más potentes entre otros; sin embargo, los nuevos celulares se mantienen con 15W y 20W, al igual que su familia antecesora.

4. Filmación de video 8K

Mientras que Samsung viene años grabando videos en 8K, se esperaba que Apple lo hiciera también, pues el analista de Apple Ming-Chi Kuo había determinado que el sensor 48MP de los iPhone 14 Pro y Pro Max garantizaría videos 8K. Esta suposición no se hizo realidad.

La máxima resolución de video del iPhone 14 es de 4K60, aunque su cámara sí recibió mejoras en estabilidad y autoenfoque.

La familia iPhone 14 no filma en 8K. (Foto: Apple)

5. Llamada por satélite

Apple introdujo las llamadas por satélite, pero no como los rumores lo estaban profetizando. Antes de su lanzamiento, se esperaba que el iPhone 14 se podría conectar a satélites en todo el mundo, en cualquier caso de pérdida de cobertura celular, para hacer llamadas y enviar mensajes de texto.

No obstante, Apple introdujo Emergency SOS via Satellite, una función que solo permite llamadas, no mensajes, vía satélite en una situación de emergencia. Además, no es una función global, pues solo se conecta a satélites en dos países.