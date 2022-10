Cada año, el lanzamiento de un nuevo teléfono móvil de Apple causa gran expectativa en el mundo entero. Esta vez no fue la excepción, se presentaron cuatro modelos, dos de ellos más básico (iPhone 14 y iPhone 14 Plus) y los otros de tope de gama (iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max).

No obstante, en el caso del iPhone 14 Plus las cosas no le estarían yendo tan bien a la firma de la manzana mordida. Tan es así que incluso la compañía ha pedido a los fabricantes que la producción de dicho modelo se reduzca un 40 %, según publicó ‘The Information’.

Cabe aclarar que el modelo 14 Plus fue la apuesta de Apple para reemplazar a la versión mini del iPhone. De hecho, de acuerdo a MacRumors, el conocido analista Ming-Chin Kuo dijo que “la estrategia de segmentación de productos de Apple para modelos estándar fracasó este año, luego de peores resultados de pedidos anticipados del ‌iPhone 14‌ Plus que el iPhone SE de tercera generación y el ‌‌iPhone 13‌‌ mini. Se cree que Apple ha dejado de lado los planes para aumentar la producción tanto del ‌iPhone 14‌ como del ‌iPhone 14‌ Plus en respuesta”.

Pero ¿cuáles son las razones que están marcando el fracaso del iPhone 14 Plus?

Una de las mayores críticas que se le han hecho al modelo Plus es que realmente no presenta mejoras significativas respecto a la generación pasada, sobre todo teniendo en cuenta su precio. Incluso, para algunas personas podría resultar más atractivo adquirir un iPhone 13 Pro Max, que casi cuesta lo mismo pero que cuenta -en algunos apartados - con mayores atributos como su triple cámara.

A esto se suma el hecho de que estamos viviendo una época de crisis económica en muchos lugares del mundo, con una inflación disparada y menos poder adquisitivo en manos de los usuarios. Además, y a causa de esto precisamente, los iPhone 14 han subido de precio en la mayoría de países. Por eso, los modelos estándar del nuevo iPhone ya no resultan tan atractivos si es que los comparamos con la inmensidad de alternativas potentes que existen en el mercado a un precio más cómodo.

Se sabe, incluso desde antes de que Apple presentara su nueva generación de celulares, que la estrategia de la compañía se centra sobre todo en los modelos más potentes. Ya que estos diseños suelen poseer la tecnología más avanzada del mercado, siempre resultan opciones atractivas para quienes buscan atributos de gama alta.

No obstante, a pesar de que todo indique que el iPhone 14 Plus está teniendo una demanda débil, ‘The Information’ informa que Apple tiene la intención de seguir adelante con el modelo iPhone 15 Plus el próximo año.