Apple ha reducido la producción del iPhone 14 Plus. La compañía ha indicado a los fabricantes que esta sea rebajada en un 40%, aproximadamente, pues a comparación de los otros modelos, este no está teniendo tanta demanda.

“Apple se ha movido para reducir los pedidos de iPhone 14 Plus con socios de la cadena de suministro después de ventas inesperadamente lentas menos de dos semanas después del lanzamiento del modelo, según DigiTimes”, reporta MacRumors.

Por ello, la compañía buscaría reducir un 40% la producción del iPhone 14 Plus. “Según el informe, varios fabricantes de cadenas de suministro y operadores de canales confirmaron que recibieron una notificación de Apple para reducir la producción de ‌iPhone 14‌ Plus en alrededor de un 40 por ciento. Se cree que Apple está alejando la producción de los modelos que no son Pro para fabricar más dispositivos ‌iPhone 14 Pro‌ y ‌‌iPhone 14 Pro‌‌ Max, como lo sugiere el aumento de los envíos de componentes”, agrega.

Si bien ha tenido mejor acogido que la versión mini del iPhone 13, no es suficiente para lo que esperaba la empresa de la manzana. “A pesar de las mejores ventas de ‌iPhone 14‌ Plus en China en comparación con el iPhone 13 mini del año pasado, los envíos en otros mercados han sido planos, lo que ha provocado que Apple ajuste las proporciones de envío para los diferentes modelos de ‌iPhone 14‌. Como resultado, las fuentes de DigiTimes indicaron que los envíos totales del ‌iPhone 14‌ Plus probablemente se revisarán a la baja a alrededor de 10 millones de unidades para 2022″, añade.

Los modelos más caros del iPhone 14, las versiones Pro y Pro Max, han tenido mejor recibimiento que las estándar. “El analista Ming-Chi Kuo dijo recientemente que la estrategia de segmentación de productos de Apple para modelos estándar fracasó este año, luego de peores resultados de pedidos anticipados del ‌iPhone 14‌ Plus que el iPhone SE de tercera generación y el ‌‌iPhone 13‌‌ mini. Se cree que Apple ha dejado de lado los planes para aumentar la producción tanto del ‌iPhone 14‌ como del ‌iPhone 14‌ Plus en respuesta”, indica el medio.

Pese a la menor demanda de las versiones estándar, el iPhone 14, en general, sigue siendo uno de los celulares más vendidos. “A pesar de la caída en los pedidos, los ajustes relacionados con la proporción de envíos significarán que los envíos totales de la serie ‌iPhone 14‌ en 2022 probablemente se mantendrán en 85-90 millones de unidades, según el informe de hoy”, concluye.