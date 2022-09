Desde que se estrenó allá por 2007 de la mano de Steve Jobs, el iPhone se ha posicionado como uno de los celulares más influyentes e importantes del mercado. Año a año, millones de fanáticos esperan su estreno para gastar cientos de dólares en el modelo más potente de Apple. Incluso, antes de pandemia se solían ver grandes colas fuera de las tiendas para conseguir uno. Justamente, a propósito del lanzamiento de la última generación de celulares iPhone 14 y gracias a la compañía Fexpress, El Comercio tuvo acceso al poderoso iPhone 14 Pro Max. Aquí te contamos nuestra experiencia.

Antes de empezar, y como es costumbre con esta clase de revisados, repasemos algunas de las características más importantes del nuevo iPhone 14 Pro Max: pantalla Super retina de 6,7 pulgadas, 6 GB de memoria RAM, set de triple cámara y una batería de 4.323 mAh.

Por si quieres más especificaciones, aquí te dejamos su respectivo cuadro:

Especificaciones iPhone 14 Pro Max Pantalla 6,7 pulgadas panel LTPO Super Retina XDR OLED con tasa de refresco de 120 Hz. 2.000 nits de luminosidad. Resolución 1.290 x 2.796 píxeles Sistema operativo iOS 16 Procesador Apple A16 Bionic Memoria interna 256 GB / 512 GB / 1 TB Memoria RAM 6 GB Cámara principal 48 MP estándar + 12 MP telefoto + 12 MP gran angular + sensor profundidad TOD 3D LiDAR Cámara selfie 12 MP Batería 4.323 mAh Dimensiones 160,7 x 77,6 x 7,9 mm Peso 240 gramos Conectividad 5G, eSIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Lightning Sensores Face ID, acelerómetro, barómetro, giroscopio, llamada SOS de emergencia vía satélite Colores Space Black, Silver, Gold, Deep Purple Precio US$1.099 (128GB), US$1.199 (256GB), US$1.399 (512GB) y US$1.599

Diseño del iPhone 14 Pro Max

Los iPhone de Apple siempre se han caracterizado por manejar diseños que rebozan elegancia y lujo. Esto no faltó en el iPhone 14 Pro Max, pero resaltamos que su cuerpo es muy parecido a lo ya visto en el iPhone 13 Pro Max, así que no esperes una revolución.

De igual manera, el iPhone 14 Pro Max cuenta con un cuerpo basado en vidrio templado. Tenemos Gorilla Glass por delante y por detrás, y los marcos son de acero inoxidable.

En números, el iPhone 14 Pro Max tiene las siguientes dimensiones y peso: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm y 240 gramos. Es grande y ligeramente pesado.

iPhone 14 Pro Max.

Como ya muchos sabrán, la versión norteamericana del iPhone 14 -la que se utilizó para este revisado- no tiene bandeja para chips. Estos equipos funcionan con eSim, una tarjeta que está incrustada en el celular y funciona de manera virtual. Hasta el cierre de esta nota, Entel y Claro ofrecen soluciones para el eSim en nuestro país.

En cuanto al diseño del módulo de las cámaras, este no ha variado mucho a comparación del año pasado. Lo que sí pasó fue que ha engordado ligeramente, por lo que ponerlo encima de una mesa a la larga podría arañar los marcos del lente fotográfico.

Módulo de tres cámaras del iPhone 14 Pro Max. / Julio Melgarejo Bardales

Bajo nuestra experiencia, preferimos no usar una carcaza para sentir el cuerpo premium del iPhone. Sin embargo, recomendamos disponer siempre de una, pues nadie quiere perder una inversión de más de US$1.000.

Pantalla del iPhone 14 Pro Max

A pesar del diseño conservador, la pantalla del iPhone 14 Pro Max no lo ha sido. Una vez encendemos el teléfono, inevitablemente vamos a ver una gran diferencia con las generaciones pasadas: el notch (muesca).

Apple ha dado un paso introduciendo en su lugar la ‘isla dinámica’, un módulo en pantalla que tiene diversas funciones que van más allá de lo estético.

Te dejamos una foto para que puedas verlo con tus propios ojos:

La Isla dinámica del iPhone 14 Pro Max. (Foto: Apple)

Apple ha dotado de varias funcionalidades y animaciones a esta nuevo notch. Dependiendo de la situación, puede mostrar la miniatura de un video o canción, el temporizador, una animación durante las llamadas (vemos las ondas de las voces), batería baja, notas de voz, etc.

El iPhone 14 Pro Max trae en su pantalla 2.000 nits, mientras que el 13 Pro Max tan solo incluye 1.200 nits. Es decir, el nuevo celular tiene mayor brillo en pantalla. / Julio Melgarejo Bardales

Sobre la pantalla en sí, tenemos un panel de 6,7 pulgadas Super Retina XDR Oled LTPO. En el papel, es muy parecido al Pro Max del año pasado, pero lo cierto es que el nuevo hermano mayor alcanza hasta los 2.000 nits (muy lejos de los 1.200 nits que tenía el 13 Pro Max). Es decir, mucho mayor brillo en pantalla.

¿Y en resolución? Seguimos en números cercanos al Full HD+ (1.290 x 2.796 píxeles). Todos los elementos en pantalla gozan de una calidad superior, así como unos colores realistas.

Para cerrar con la pantalla, destacamos la gran novedad del Always on Display del iPhone. ¿Qué es esto? Por si no lo sabes, cuando el celular se bloquea dejará encendida la pantalla para que podamos ver rápidamente las notificaciones y hora. A diferencia de otras marcas, el iPhone 14 Pro Max solo disminuye al límite el brillo de la pantalla.

Un ejemplo de cómo luce el modo Always on Display del iPhone 14 Pro Max. / Julio Melgarejo Bardales

Cámaras

No es raro escuchar a personas decir que los celulares iPhone son los mejores en cuanto a fotografía se refiere. En los últimos años, se ha mantenido así y con el nuevo iPhone 14 Pro Max Apple busca mantener la batuta.

Yendo con los tres lentes en concreto que trae el Pro Max tenemos la cámara estándar 48 MP, 12 MP del telefoto y 12 MP del gran angular. Esta combinación ya estaba presente en el modelo del año pasado, pero se cambió el sensor de la cámara principal para pasar de 12 megapíxeles a 48.

Telefoto del iPhone 14 Pro Max. / Julio Melgarejo Bardales

Esta modificación nos permite disfrutar de un Zoom 2X sin perder calidad, así como obtener fotos más grandes y de mayor detalle.

Sobre los resultados, ya las cámaras del 13 Pro Max trabajaban con soberbia y la experiencia con el nuevo modelo no está muy alejada. Entre algunos puntos a resaltar es que tenemos mayor definición de los objetos y fidelidad en cuanto a colores (pero sí es cierto que a veces las fotos salen más cálidas).

Gran angular del iPhone 14 Pro Max. / Julio Melgarejo Bardales

De noche, las fotos salen bastante definidas sin que tengamos que usar el ‘modo noche’. Asimismo, el celular detecta los rostros y los prioriza antes que cualquier otro elementos en el encuadre.

Foto con el gran angular del iPhone 14 Pro Max en interiores y con luces limitadas. / Julio Melgarejo Bardales

¿Y la cámara selfie? Nos quedamos con 12 MP y con la novedad del enfoque automático, lo que nos evita estar peleando para enfocar nuestro rostro de manera manual. No hay grandes cambios respecto al modelo Pro Max del año pasado.

Cámara selfie del iPhone 14 Pro Max con el modo retrato. / Julio Melgarejo Bardales

Por último, te aconsejamos utilizar el modo Pro para sacarle el jugo a la cámara.

Rendimiento del iPhone 14 Pro Max

Con el iPhone 14 Pro Max debuta el procesador Apple A16 Bionic, que ha sido reservado por Apple para los modelos Pro y Pro Max. Los iPhone 14 y 14 Plus se quedan con el A15 Bionic en una versión mejorada. Asimismo, acompañan 6 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB.

En la práctica se repite la situación de las cámaras: el A15 funciona tan bien que son pocas las diferencias con el A16. Básicamente, podemos realizar todas las tareas que deseemos. Desde tomar fotos y grabar en 4K, pasando por jugar, hasta navegar por todas las redes sociales. El 14 Pro Max no se resiente.

En temas de gaming, el A16 rinde sin problemas en títulos pesados como Call of Duty Mobile, Wild Rift y PUBG Mobile. Además, el celular no suele calentarse hasta que ya vamos varios minutos jugando.

Wild Roft en el iPhone 14 Pro Max en calidad ultra y con una tasa de refresco de 60FPS (de momento no se actualiza para los 120 FPS)

Lo que hace mejor el A16 en comparación con el A15 es el trabajo energético. Es decir, gestiona mejor los recursos en beneficio de la batería.

Justamente, alineado a ese último punto, tenemos una autonomía de 4.325 mAh, una cifra significativa para un equipo de gran tamaño. Llegamos al final del día sin requerir de un cargador o power bank. Eso sí, el teléfono no llega con la base de carga sino que trae solo el cable Tipo C a Lightning.





Conclusión

Con un diseño conservador, pantalla luminosa y cámaras versátiles, el iPhone 14 Pro Max llega con fuerza al mercado.

Su ‘Isla dinámica’ como notch es llamativo al inicio y da gusto ver cómo lo han dotado de funciones y animaciones. Sin embargo, sigue pareciendo grande y anticuado.

Finalmente, si tienes un iPhone 13 Pro Max y estás pensando en cambiar de celular, te recomendamos que lo evalúes dos veces. En contraste, si tienes un iPhone antiguo o Android y quieres renovar, este smartphone puede ser una muy buena opción.