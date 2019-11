Les soy sincero: por lo general yo no suelo ser tan optimista cuando presentar un smartphone con el mismo nombre del modelo más moderno, solo con una modificación o ausencia del “apellido”. ¿La razón? Que hasta hace poco era más una movida de marketing, pues a la hora de la verdad el equipo “menor” estaba realmente a años luces de las características del “mayor”. Es decir, no había realmente nada que los emparentara. Felizmente, con el paso de los años la cosa ha mejorado. Un nuevo ejemplo es lo que sucede con el P30, el hermano menor del P30 Pro, que es –en la actualidad- el equipo de más alta gama que Huawei tiene disponible en el mercado peruano.

Los amigos de Entel Perú me prestaron un P30 para realizarle las pruebas correspondientes. ¿El veredicto? El Huawei P30 si bien es un smartphone que tiene notorias diferencias con el P30 Pro, también es un aparato que tiene algunas características muy interesantes y que podrían convertirse en atractivos motivos de compra, sobre todo si es que no tienes la plata para comprar un móvil Premium.

Aunque es un imán de huellas, la parte posterior de vidrio del Huawei P30 lo hace muy atractivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Como ya es una costumbre, antes de continuar con la reseña vamos a repasar primero las características técnicas de este P30 de Huawei.

MODELO ELE-L29 Dimensiones 149,1 mm x 71,4 mm x 7,6 mm Peso 165 gramos Materiales Vidrio y marcos de de aluminio. SIM Doble Nano SIM Pantalla OLED 6,1 pulgadas, 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 Sistema operativo Android 9.0 (Pie) con EMUI 9.1 Procesador Kirin 980 (7 nm) Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 y 2x1.92 GHz Cortex-A76 y 4x1.8 GHz Cortex-A55). RAM 6 GB Almacenamiento interno 128 GB. Solo expandible con Nano Memory (NM). Cámaras principales Triple sensor de 40 MP, f / 1.8, 27 mm (gran angular); 8 MP, f/2.4, 80 mm (telefoto); 16 MP f/2.2, 17 mm (ultra ancho). Graba video en video en 2160p @ 30fps; 1080p @ 60fps; 1080p @ 30fps; 720p @ 960fps. Cámara fontal Simple de 32 MP, f/2.0, (ancho), 0.8µm. Grabación de video en 1080p @ 30fps. Batería Batería Li-Po 3650 mAh no extraíble. Con cargador rápido de 40W. Otros Protección contra polvo y salpicaduras IP53; parlante, Conector minijack de 3,5 mm; GPS; NFC; no tiene Radio FM; conector USB tipo C; sensor de huella digital en la pantalla; acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color.

DISEÑO

El P30 de Huawei me sorprendió porque se notó muy interesante, muy compacto, se siente firme y cómodo en la mano, pero sobre todo muy ligero. Es plano por delante y por detrás (con vidrio), con las esquinas redondeadas (de metal). El espacio de los tres lentes traseros sobresale del cuerpo del smartphone, aunque no le causa gran inestabilidad.

Más allá de ser un imán de huellas (ya no se puede considerar un importante punto en contra). Mantiene el orden al que ya nos tiene acostumbrado Huawei: botones de control de volumen y encendido, a la derecha; a la izquierda la bandeja de doble nano SIM (o para una NanoMemory); arriba solo un micrófono; y debajo el conector 3,5 mm; un micrófono; un conector USB tipo C y un parlante. A primera vista, comparándolo con el P30, son muy parecidos.

DESEMPEÑO

Pare dejar las cosas en claro desde el inicio, este P30 viene con el procesador Kirin 980, 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. En líneas generales podríamos decir que se parece bastante a lo que fue el Mate 20 (no el pro, sino el regular del año pasado). Los españoles de Tope de Gama lo han sabido resumir en la siguiente idea: “mientras la Serie P se enfoca en el diseño y en la cámara, en la Serie Mate suelen tener novedades en hardware”.

La pantalla del P30 se aprovecha bastante en la reproducción de videos en streaming. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué tal va el equipo? En mi experiencia personal, quedé sorprendido positivamente. El equipo fue rápido, fluido, sin ‘lags’. Si bien no cuenta con una versión más moderna del procesador, se nota que Huawei le ha puesto cariño en la optimización del equipo alrededor de esta versión del Kirin. ¿Se hace notar la falta de tarjeta de memoria externa? Una vez más, en mi experiencia: no. Bajé todo lo posible, fotos, videos y demás, y no tuve ningún problema con el almacenamiento. Me parece que los 128 GB de memoria interna son suficientes para las necesidades actuales. Ojo, creo que permitir doble nano SIM es un golazo.

La pantalla me sorprendió bastante. Buenos ángulos de visión, colores muy vívidos. Es una pantalla OLED, así que el contraste es muy alto y eso eleva la calidad de la imagen. Tiene notch o cerquillo del tipo gota. Ahí va la cámara frontal y los sensores que permiten el desbloqueo facial. Este no es tan preciso (como sucedía con el Mate 20), sobre todo cuando no hay buenas condiciones de luz. Sin embargo, el lector de huellas dactilares en la pantalla está muy interesante. No es el más rápido ni el más preciso, pero en líneas generales funciona bastante bien. En reproducción de videos, uso de videojuegos, streaming y demás tuve una buena experiencia.

CÁMARAS

Este es otro de los aspectos en los que me han sorprendido bastante. Las cámaras del P30 hacen muy bien su trabajo. La cámara principal tiene triple sensor: uno de 40 MP con estabilización; un segundo de 16MP con gran angular, pero sin estabilización; y el tercero de 8MP con enfoque y estabilización.

Trae casi todo los modos que ofrece el P30 Pro de Huawei. Las fotos con buena luz tienen muy buen acabado; los modos Retrato y Apertura van bien, aunque la ausencia del sensor Time of Flight (ToF) le quita algo de calidad al desenfoque. El zoom funciona muy bien incluso cuando no hay poca luz (aunque tiene el 1x, 3x y 5x en óptico) y en el modo de Video funciona el autoenfoque. Estabiliza bastante bien las imágenes.

Aquí algunas fotos captadas con el #P30 de Huawei. pic.twitter.com/0qsF35Ee9U — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 27, 2019

MIRA AQUÍ LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS DEL HUAWEI P30 AQUÍ.

BATERÍA

La batería de 3.650 mAh permite al usuario superar la jornada sin problemas. En promedio me ha llegado a dar más de 6 horas de pantalla. Una de las cosas que se agradecen es que conserva la compatibilidad con los 40 vatios de carga rápida.

A diferencia del hermano mayor, el P30 no tiene carga inalámbrica ni carga inalámbrica inversa. Pero sí tiene carga inversa (es decir, usar al dispositivo para cargar otros) usando el cable.

OTROS

El P30 tiene resistencia a las salpicaduras, pero no a la inmersión en agua. No tiene Radio FM

CONCLUSIÓN

El P30 de Huawei es un smartphone muy interesante, que si bien no cuenta con algunas características del P30 Pro, se las arregla bien para ofrecer un buen desempeño, buenas fotos y videos. Sin dudas, se trata de una alternativa para quienes buscan una solución solvente, sin gastar demasiado.