MÓVILES |¿Qué tanto ha cambiado la experiencia de usuario en el EMUI de Huawei?

En la experiencia de Android que todos disfrutamos en nuestros teléfonos inteligentes utilizamos un elemento que –en muchas oportunidades- suele pasar desapercibido: la capa de personalización. Casi todos los fabricantes tienen la suya y es la que permite que la experiencia de usuario sea distinta. Por ello, la “manera” de usar smartphones de distintas marcas es diferente. Por eso, no hay que confundir versión del sistema operativo con versión de la capa de personalización (que es de lo que estamos hablando en este momento).



En el caso de Huawei esta se llama EMUI (previamente era Emotion UI, siendo UI siglas en inglés de interfaz de usuario). Debo ser sincero y confesar que nunca se ha tratado de una capa de personalización de mi agrado. Pese a que cada año fue mejorando en su funcionamiento e integración con el resto del sistema operativo y el hardware del equipo de turno, no lograba convencerme. Sin embargo, en su versión 9 la cosa cambió positivamente y desde hace unos días he tenido la posibilidad de probar –en un P30 Pro- la versión beta del EMUI 10 (pensado para interactuar con Android 10), que me ha sorprendido gratamente. A continuación detallaré las novedades de esta nueva capa de personalización.

MODO OSCURO

Desde hace un tiempo varias aplicaciones han optado por ofrecer al usuario el Modo Oscuro, en el que gran parte de la pantalla se pone en negro con la finalidad de ahorrar energía. En el caso del EMUI 10 se podrá activar de manera automática. El resultado es bueno, pues los textos y otras imágenes se ven de la mejor forma, y sobre todo sin molestar la visión.

Pese a que en el EMUI 9 también se podía pasar al Modo Oscuro, nunca se lograba de manera completa, pues algunas notificaciones no eran compatibles. Ahora, este modo se aplica incluso a las notificaciones de aplicaciones que no la tienen.

A las notificaciones, como siempre, se puede acceder deslizando el dedo desde el borde superior hacia abajo. Ahí, una particularidad: los íconos de los accesos rápido (Wi Fi, Bluetooth, Linterna, etc.) aparecen sin texto. Quizás no te parezca una gran novedad, pero el evitar colocar esos textos le da un poco más de espacio a las notificaciones (que también aparecen en tonos oscuros).

MODO REVISTA

¿Qué es esto? Así es como Huawei le ha llamado a la manera en que ha diseñado la estética de su interfaz, inspirándose en las revistas, dejando un mayor espacio para el encabezado. Y aunque esto pueda parecer solo un detalle estético sin mucho sentido, en realidad lo que permite es que ese espacio pueda ser aprovechado durante el scroll para que entre más información, facilitando la navegación teniendo en cuenta que muchos de los dispositivos móviles en la actualidad son de pantalla grande. Eso sí, este nuevo modo podremos ver en varias de las funciones propias del sistema de este dispositivo de Huawei.

MÁS ESTILIZADO

Una de las cosas que más me han agradado de este EMUI 10 es el rediseño que han sufrido sus íconos: ahora son más redondeados, todos coinciden entre sí, dándole al dispositivo este toque moderno y elegante que necesitaba. Antes, lo que yo le criticaba más al EMUI era esa parte gráfica: íconos con colores pastel, con un aspecto demasiado oriental.

A ver, no me mal interpreten. Es lógico que, al ser una empresa china Huawei le dé un aire oriental a su iconografía dentro de sus dispositivos. Sin embargo, yo consideraba que si su intención era convertirse en una marca global debía despegarse un poco de ese estilo. Creo que con lo que muestra el EMUI 10 consigue ser más elegante, moderno, refinado dentro de los estándares actuales globales.

GESTOS DE NAVEGACIÓN

Una de las cosas que me ha gustado bastante es que ya no requiere el uso del popular cajón de aplicaciones y, solo basta con deslizar el dedo desde la parte central e inferior de la pantalla hacia arriba para acceder a todas las apps. Ese acceso a mí se me hace muy sencillo e intuitivo.

El EMUI 10 mantiene los gestos que reemplazan al menú de navegación de Android. Con gestos se accede a las aplicaciones abiertas, se regresa a la ventana anterior o regresar al inicio. Es posible que esta propuesta pueda parecer algo confusa y hasta pueda interferir con el funcionamiento de algunas apps que siguen corriendo en segundo plano o minimizadas, pero más allá de esos inconvenientes me parece que el usuario se puede acostumbrar a ellos.

LAS CÁMARAS

Ya es sabido que, desde hace algunos años, los dispositivos de Huawei destacan sobre todo en el apartado de la fotografía. Lo interesante es que, en el EMUI 10, se le da un refrescamiento muy interesante: se ha agrandado la tipografía [cuando se elige un modo de cámara] y la iconografía. Más claro que eso –para facilitar el uso en el modo automático- imposible.

Una novedad en la función que puede generar controversia en el modo de video. Aunque en el paso previo todavía se puede elegir cuál de los lentes se va a usar, cuando ya se está grabando el video ese control en cámara se convierte en una especie de ‘slider’, como si se tratara del control del zoom de una cámara de video. Sin embargo, este control no es tan “suave” como sí sucede en una cámara especializada. Es decir, al hacer el acercamiento o el alejamiento se siente el salto entre los lentes.

¿ENTONCES?

En lo personal, este EMUI 10 de Huawei ofrece una renovación que me ha convencido bastante. No es un cambio completo, pero la corrección de algunos detalles sirve para mejorar bastante el funcionamiento de esta capa de personalización.

¿QUÉ TELÉFONOS LO RECIBIRÁN?

Según información de la misma Huawei, aunque el EMUI 10 debe debutar con los dispositivos futuros que utilicen el sistema operativo Android 10, se sabe que llegará como actualización a los smartphones P30 y P30 Pro, así como al Mate 20 Pro.