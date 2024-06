El próximo lunes 10 de junio, Apple llevará a cabo la conferencia inaugural del WWDC 2024, su evento para desarrolladores. Lo más importante de este acontecimiento será la presentación de iOS18, la última versión del sistema para iPhone, que traerá una serie de innovaciones en inteligencia artificial.

Muchos rumores se han dicho acerca de lo nuevo que vendrá en iOS 18, lo cierto es que la firma de la manzana tiene que ponerse las pilas, pues la competencia desde hace tiempo ya ofrece amplias funciones con IA en sus sistemas operativos.

Toda la industria está atenta a lo que se vaya a mostrar en el WWDC. Lamentablemente, de lo poco que se sospecha, todo parece indicar que las capacidades de IA del iPhone requerirán enormemente de la potencia intrínseca del dispositivo, por lo que -de acuerdo a Mark Gurman, periodista de “Bloomber” especializado en el ecosistema de Apple-, para disfrutar de todas las novedades será necesario usar el iPhone 15 Pro o el iPhone 15 Pro Max, actualmente los dispositivos más costosos de la compañía.

No obstante, no quiere decir que los demás celulares de Apple no reciban iOS 18. Medios como “MacRumors”, ya han dicho que probablemente la nueva actualización del sistema operativo llega a los mismos modelos que hoy soportan iOS 17.

Pero para acceder a las funciones de IA se necesitará el procesador más avanzado de iPhone hasta la fecha, el A17, presente por ahora únicamente en los diseños Pro lanzados este año y en los iPhone 16 y iPhone 16 Pro (este último con el A18), que se lanzarán este año.

Si todo esto se llega a cumplir, los iPhone que se actualizarán al iOS 18 serán:

iPhone 15, 15 Plus

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max.

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max.

iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr.

iPhone SE de 2ª generación e iPhone SE de 3ª generación.