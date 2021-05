Xiaomi, la empresa china fundada en el 2010 y que se dedica a crear equipos electrónicos, viene apostando muy fuerte por el mercado de celulares en el Perú. Así lo demuestran sus continuos lanzamientos, y justamente uno de los últimos ha sido el Mi 11 Lite.

Tuvimos este nuevo celular por algunos días en nuestras manos y lo sometimos a algunas pruebas de rendimiento. ¿Qué tal fue nuestra experiencia? Antes de detallar al respecto, revisemos juntos las especificaciones técnicas del equipo.

Especificaciones Xiaomi Mi 11 Lite Pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas y con tasa de refresco de hasta 90Hz Resolución 1.080 x 2.400 píxeles Cámara posterior (Triple) Principal: 64 MP (1/1,97″, f/1.79, 1,4 micras)

Ultra gran angular: 8 MP (f/2.2, 1,12 micras, 119°)

Macro: 5 MP (f/2.4, 1,12 micras) Cámara selfie 16 MP Dimensiones 160,5 x 75,7 x 6,8 mm Peso 157 gramos Procesador Qualcomm Snapdragon 732G Memoria RAM 6 GB / 8 GB Memoria Interna 64 GB / 128 GB Batería 4.250 mAh Carga rápida 33W

Diseño: ligero y elegante

El Mi 11 Lite llega en una caja blanca en cuya tapa se lee en letras muy pequeñas la siguiente inscripción: ‘Diseño peso pluma, elegante y pulcro’. En honor a la verdad, cumple con cada uno de esos aspectos.

Al tener un peso de tan solo 157 gramos y unas dimensiones de 160,5 x 75,7 x 6,8 mm, este celular destaca por la comodidad o ergonomía que ofrece. Hacía mucho que no teníamos un celular tan ligero y delgado con esas dimensiones.

Así es el Xiaomi Mi 11 Lite. (Imagen: Gsmarena)

Con bordes de metal y cristal en su parte trasera, no resulta nada resbaladizo. El Mi 11 Lite viene en tres colores: negro, rosa y azul. Nosotros probamos este último, que cuenta con tratamiento antirreflejo y nos libra de las molestas huellas sobre el cristal.

Hicimos el siguiente unboxing. Adelantamos que el equipo viene con el protector de plástico, un adaptador para los audífonos con cable y un cargador algo imponente en su tamaño y con capacidad de carga rápida de 33W.

Pantalla: un panel que se disfruta

Como pudimos ver en las especificaciones, este celular tiene una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución de 1080 x 2400 pixeles. Es compatible con HDR10 y cuenta con una tasa de refresco de hasta 90 Hz. Todo esto se traduce en negros más nítidos, colores más vivos y menos consumo de energía. Asimismo, en buena visualización en exteriores muy iluminados y comodidad visual.

Si bien no es la mejor pantalla entre los equipos gama media del mercado, donde ya vemos terminales con tasas de refresco de 120 Hz, la sensación que nos dejó tanto navegando por Internet, como con películas y videojuegos, fue positiva.

¿Y qué sería una buena pantalla sin un buen sonido? En el caso del Mi 11 Lite, el audio también es un elemento que destaca. Este equipo sabe aprovechar muy bien su doble altavoz para generar una experiencia sonora grata sin necesidad de abusar del volumen.

Fotografía y video: bien de día y de noche

El nuevo celular de Xiaomi ofrece un juego de tres cámaras en la parte posterior (64MP + 8MP + 5MP) que sobresalen ligeramente del cuerpo del equipo. En cuanto a la cámara selfie (16 MP), casi ni se siente al estar ubicada en el ángulo superior izquierdo de la pantalla.

Con el rendimiento de las cámaras sucede lo mismo que con la pantalla: no son las mejores de su gama, pero sus resultados son óptimos para su categoría. Tanto en condiciones de buena luz como de noche, logramos buenas fotos. Solo un detalle: no recomendamos llevar el zoom al máximo ya que la distorsión se nota.

En este apartado también debemos mencionar los distintos recursos que brinda la aplicación de fotografía para generar tomas con efectos divertidos, que se ajustan a todas las redes sociales.

En cuanto a la grabación de video, nos ofrece resolución de hasta 4K. Aquí destacamos el gran desempeño de su estabilizador óptico, que nos permitió tomas adecuadas incluso corriendo.

Algunas tomas que logramos con el Mi 11 Lite:

Rendimiento: sin problemas

El Mi 11 Lite tiene como procesador al Snapdragon 732G. Como saben, la letra G hace referencia al gaming. Durante nuestro análisis de uso común y también a través de varios videojuegos, el celular respondió con bastante fluidez. Sin embargo, si eres un usuario que le gusta llevar la jugabilidad al máximo, te recordamos que este es un equipo gama media.

En cuanto a sensores de identificación, ofrece lector de huellas dactilares pero no en la pantalla sino más bien en el botón de encendido, ubicado en el lateral derecho justo debajo del control de volumen. También cuenta con reconocimiento facial. Bajo nuestra experiencia, la respuesta de ambos sensores fue siempre rápida y fiable.

Algo que no debemos dejar de mencionar en este apartado es que este nuevo celular no tiene entrada para los audífonos con cable. Justamente por eso, viene con un adaptador que se conecta en la entrada USB Tipo C. Si bien al inicio parece algo incómodo de usar, al final es solo como si alargaras el cable unos cuantos centímetros.

Batería: alcanza de sobra para todo el día

El Xiaomi Mi 11 Lite tiene de una batería de 4250 mAh. Para un usuario común, esa capacidad de carga es más que suficiente para todo un día.

Durante nuestras pruebas, el equipo obtuvo una autonomía de más de 25 horas, de las cuales más de ocho fueron de pantalla.

En cuanto a la carga rápida, nos dio 50% de batería en menos de 25 minutos. Para la carga completa, requerimos poco más de una hora.

Conclusiones sobre el Xiaomi Mi 11 Lite

Una vez que tienes el Mi 11 Lite entre tus manos es muy difícil dejarlo ir. Como dijimos al inicio, hacía mucho que no llegaba a nuestra mesa de análisis un celular tan ligero y delgado con esas dimensiones. La comodidad que te ofrece destaca, sin ninguna duda, por sobre todo.

Sin embargo, si estás dispuesto a sacrificar comodidad a cambio de un poco más de resolución en las cámaras, tasa de refresco en la pantalla o batería, podrías optar por otras opciones en la gama media, incluso, dentro de la propia marca Xiaomi.

DATOS:

- Xiaomi Mi 11 Lite de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento se vende en el Perú a un precio de S/. 1.399.

- Este equipo también estará disponible en una versión 5G, pero con otro procesador y, lo más seguro, también con otro precio.

