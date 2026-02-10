Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En tiempos recientes se han multiplicado las aplicaciones que permiten al usuario controlar su consumo de redes sociales y otros apps adictivos.
En tiempos recientes se han multiplicado las aplicaciones que permiten al usuario controlar su consumo de redes sociales y otros apps adictivos.
/ Pexels/Pixabay
Por Agencia AFP

Varias aplicaciones para limitar el uso de los celulares hacen furor entre los usuarios, que buscan alejarse de las redes sociales y sus algoritmos mediante estos dispositivos que cronometran y bloquean el tiempo delante de las pantallas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El éxito de las aplicaciones de “desconexión”, un muro frente a los algoritmos
Redes Sociales

El éxito de las aplicaciones de “desconexión”, un muro frente a los algoritmos

WhatsApp Web ya prueba las llamadas de voz y video para chats individuales
Actualidad

WhatsApp Web ya prueba las llamadas de voz y video para chats individuales

¿Qué es Moltbook, la red social para las IA?
Inteligencia Artificial

¿Qué es Moltbook, la red social para las IA?

Unión Europea exige a Meta que permita a la IA de sus competidores acceder a WhatsApp
Redes Sociales

Unión Europea exige a Meta que permita a la IA de sus competidores acceder a WhatsApp