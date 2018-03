Facebook: Otro escándalo de privacidad, pero en América Latina

Diferentes gobiernos de todo el mundo luchan contra las implicancias de la adquisición de datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook con fines políticos por parte de la empresa Cambridge Analytica (CA). Y es que el abuso de datos de la red social no se detiene en las fronteras de EE.UU., sino que llega también a América Latina.

En la región, aún se reconocen los problemas de privacidad dentro de Facebook. Mientras que algunos gobiernos de América del Sur investigan su las técnicas de recolección de datos asociadas a Cambridge Analytica se usaron en sus procesos electorales, informa el portal especializado "TechCrunch".

En Brasil, la Fiscalía investiga si la empresa de consultoría y marketing político tuvo acceso ilegal a información privada de Facebook a través de su filiar paulista, A Ponte Estratégia Planejamento e Pesquisa LTDA. Un periodista encubierto supo del director de datos de Cambridge Analytica, Alex Tayler; y el director general, Mark Turnbull, que la empresa apuntaba, entre otros países, a Brasil, país que celebra elecciones en siete meses.

Mientras que la matriz de Cambridge Analytica, SCL Group, tiene una oficina en Buenos Aires (Argentina) que aborda los partidos con la oficina de una empresa agrícola argentina llamada Blacksoil, según dice "Clarín".El ex CEO de CA, Alexander Nix, es amigo del propietario de esta empresa, Lucas Taloamoni Grether. Juntos han realizado negocios en el pasado.

En Argentina se inició una "investigación interna" en la Cámara Nacional Electoral Argentina (CNE), que está a cargo de supervisar las elecciones y auditar las contribuciones y los gastos de las campañas, tras el escándalo desatado por los datos adquiridos de CA. Partidos políticos argentinos se acusan mutuamente de hacer uso de los servicios de Cambridge Analytica durante las elecciones de mitad de año del 2017.

Por otra parte, en el video en que los ejecutivos de CA que mencionan a Brasil y se jactan de su participación de las elecciones de EE.UU. de 2016, admiten haber operado en México usando la aplicación Pig.Gi. Según el sitio "Hipertextual", esta misma aplicación fue utilizada para acceder a datos de usuarios colombianos. Joel Phillips, CEO de esta aplicación, dijo sí tener un acuerdo de datos con CA, pero que nunca tuvo la información en sus manos.

Además de lo dicho por Alexander Nix en la filtración de video que hizo estallar el escándalo de CA, lo cierto es que no existe mayor evidencia de que la empresa manipule elecciones en países de América Latina.

Noticias falsas



Durante las elecciones argentinas de 2017 aparecieron cientos de noticias falsas en Facebook. El sitio de verificación de hechos "Chequeado" encontró informes que, por ejemplo, acusaron al líder de un sindicato de profesores de no ser maestro; que el gobierno de EE.UU. marcó a la administración de Macri como la más corrupta del mundo; que el Gobernador de la provincia de Buenos Aires se aumentó su salario en un 100 por ciento.

Mientras que Brasil es considerado un paraíso de las noticias falsas. La inestabilidad política del país ofrece el escenario perfecto para la distribución de desinformación en círculos fanáticos. La organización que rastrea las noticias políticas en redes sociales The Monitor Do Debate Politico No Meio Digital dijo a "El País" que hay muchos sitios no oficiales que desarrollan una campaña sistemática de noticias falsas antes de las elecciones de octubre.

Según la periodista Felicitas Carrique, explica que la mecánica de proliferación de noticias falsas se repite en todos los países de América Latina y con las mismas características con el objetivo de mejorar lo que las votantes piensan de ciertas figuras políticas.

Las noticias falsas son más efectivas en sociedades polarizadas, según el estratega de redes sociales para campañas políticas en América Latina Luciano Galup y la región se caracteriza precisamente por su polarización en escenarios políticos.