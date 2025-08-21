Durante la segunda mitad del segundo pasado, el contestador telefónico ha sido importante en la comunicación. (Foto: freepik.es)
Durante la segunda mitad del segundo pasado, el contestador telefónico ha sido importante en la comunicación. (Foto: freepik.es)
Agencia Europa Press
Agencia Europa Press

Escucha la noticia

00:0000:00
WhatsApp retoma el contestador telefónico: dejar un mensaje de voz ante una llamada perdida
Resumen de la noticia por IA
WhatsApp retoma el contestador telefónico: dejar un mensaje de voz ante una llamada perdida

WhatsApp retoma el contestador telefónico: dejar un mensaje de voz ante una llamada perdida

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

está trabajando en funciones que recuerdan a un contestador telefónico con la posibilidad de dejar un mensaje de voz cuando la otra persona no coge una llamada.

Si un usuario intenta llamar a un contacto a través de WhasApp y este no responde, el servicio de mensajería le permitirá dejar un mensaje de voz, si no puede esperar a que la otra persona vuelva a estar disponible.

MIRA: ¡Eran cuatro, no una!: nueva clasificación científica cambia la manera que pensamos en las jirafas

Esta función, vista en la beta de WhatsApp para Android 2.25.23.21, aparecerá automáticamente ante una llamada perdida, para funcionar también como un recordatorio para devolver la llamada, como recoge el portal especializado WABetainfo.

Mensajes de voz de WhatsApp.
Mensajes de voz de WhatsApp.
/ WHATSAPP

Esta función complementa a otra en la que también trabaja WhatsApp, que permite establecer un mensaje a modo de recordatorio sobre una llamada perdida, para asegurarse de que se revisa más tarde.

Estas funciones recuerdan a al funcionamiento un contestador telefónico más tradicional, que WhatsApp está trasladando a su ‘app’ de mensajería para facilitar la comunicación cuando esta no es posible en un momento dado.

Mira también:

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC