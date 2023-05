Para pocos es desconocido que Ibai Llanos es una de las figuras más conocidas del streaming en habla hispana. Con sus múltiples eventos, el español se ha posicionado como una estrella en su sector y ahora viene preparando la Velada del Año 3, la cual tomará lugar el 1ro de julio en el Cívitas Metropolitano de Madrid.

A este esperado evento de talla internacional asistirán las principales figuras del mundo del streaming. Como se recuerda, se trata de un evento de box en el que diversos creadores de contenido se enfrentan en el cuadrilátero. Ya tenemos confirmados algunos nombres como ‘Fernanfloo’, ‘Amouranth’, ‘Coscu’, Germán Garmendia y más.

Ibai Llanos tiene 28 años de edad (Foto: AFP)

Asimismo, este evento también contará con la participación de artistas musicales, quienes ofrecerán un espectáculo para los asistentes y espectadores de todo el mundo. De los ocho, ya se conocen seis: Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Estopa, Feid y Ozuna.

CARTEL DE ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO III.



Y QUEDAN DOS MÁS POR ANUNCIAR. pic.twitter.com/vCFCD7huLi — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

En ese sentido, Ibai recientemente ha confirmado en una transmisión que la organización y producción de la Velada del Año 3 está que le cuesta más de lo previsto y se encuentra con problemas económicos.

“Hay muchos artistas importantes, gente top, quienes me han dicho que: ‘no, Ibai, yo voy gratis’. Saben que no tengo ya ni un puto duro. Me he gastado todo. No sé qué hacer. Estoy buscando una manera en la que cuando esté actuando X artista, que entre alguien de sorpresa”, confiesa a través de su canal de Twitch.

El popular Ibai añadió que ya no puede seguir invirtiendo en la Velada del Año hasta que lleguen nuevos patrocinadores.