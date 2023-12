TikTok nos tiene acostumbrados a números grandes, a récords, a expandir los límites de lo que se considera que puede ofrecer una plataforma. Pero cada tanto lograr sorprender una vez más.

Desde su nacimiento en 2016, como una app, Musica.ly, que permitía hacer “lip syncing” (hacer la mímica de cantar sobre una banda de sonido pregrabada) la plataforma evolucionó y hoy es la reina del video vertical; en 2021 tenía mil millones de usuarios mensuales (es decir, que usaban la app al menos una vez por mes) en todo el mundo; hoy tiene al menos 1200 millones de usuarios mayores de edad (y probablemente otro tanto de menos de 18 años, aunque no lo ha dicho); y tiene tanta preponderancia que ya le roba tiempo de atención a Google, a quien comienza a suplantar como “el lugar donde buscar información”.

Pero hay algo más: es la primera aplicación que no es un videojuego en alcanzar una facturación de 10.000 millones de dólares, según estimaciones de la firma Data.ai que rescata CNN. De ese monto, casi 4000 millones los sumó este año, lo que hace suponer que en breve será la app de mayor facturación de la historia. Y este número está basado en los gastos en las tiendas de Apple o Google: no incluye otros gastos en China, por ejemplo, donde está presente en otras tiendas (que procesan por su cuenta los pagos dentro de la plataforma).

En el top cinco de aplicaciones que alcanzaron la impactante marca de los 10.000 millones de dólares están los juegos Candy Crush (12.000 millones de dólares facturados a lo largo de toda su historia), Honor of Kings (US$ 11.000 millones); Monster Strike (US$ 10.600 millones), Clash of Clans (US$ 10.200 millones) y Tiktok. Pero a diferencia de estos juegos, tuvo un inicio lento (fue la que más tardó en facturar mil millones de dólares: 79 meses) pero un crecimiento acelerado en los meses siguientes, al revés que los juegos, que tuvieron unos primeros años de altísima facturación y luego una planicie de buenas ventas en la medida en que pasaron de moda. Las dos apps que siguen a TikTok en facturación y que en algún momento podrían entrar en el club de los 10 millardos son Tinder (US$ 8000 millones a la fecha) y YouTube (7000 millones de dólares), según Data.ai.

Cómo facturaron US$ 10.000 millones

Fenomenal, muy bien por ByteDance, la dueña de Tiktok, pero… ¿en qué facturaron eso? ¿Publicidad? No: en crédito interno de la app (literalmente, en “monedas”). Esas monedas (70 por 1 dólar y 11 centavos, por ejemplo) se pueden usar para comprar cosas dentro de la plataforma, incluyendo regalos para los creadores de contenido. Estos, a su vez, pueden convertir ese dinero virtual en real; en el medio TikTok se queda con una comisión del 50%.

¿Regalos para tiktokers? Claro: el ejemplo más claro (y más extraño, para quienes no están en el circuito), son los pagos a los NPC, tiktokers que reproducen en pantalla, y en transmisiones en vivo, los movimientos y frases de algunos personajes de videojuegos (NPC es por personaje no jugable; esos que en las aventuras de los juegos dan pistas, hacen avanzar el guión, etcétera). La movida NPC tuvo su pico de popularidad a mitad de 2023 (justamente, el año en que TikTok más facturó); en ese entonces la tiktoker PinkyDoll, por ejemplo, ganaba entre 2.000 y 3.000 dólares por transmisión, y hasta 7.000 dólares al día por sus videos, según le dijo al New York Times (a ese monto hay que duplicarlo para reconstruir el gasto total: recuerden que TikTok se queda con una comisión del 50%).

A esto se suman otras formas más convencionales de facturación, como la compra de productos dentro de la plataforma: Tiktok Shop, disponible desde mediados de 2022 en EE.UU., Reino Unido, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Singapur, y donde se pueden comprar bienes y servicios promocionados en los videos, o accediendo a una tienda dentro de la app.

Data.ai, de hecho, calcula que en 2024 los usuarios de la plataforma gastarán US$ 5000 millones más en este tipo de acciones; la mitad quedará en las arcas de la compañía. Según Lexi Sydow, de data.ai, los usuarios donan más de 11 millones de dólares por día a sus creadores de contenido favoritos, una práctica que está lejos de ser exclusiva de TikTok: el streamer argentino Coscu, por ejemplo, dijo en abril de este año que ganaba entre 1.000 y 1.500 dólares por transmisión en directo por generar visualizaciones de publicidad; la plataforma también permite tener suscriptores (que pagan una membresía mensual a modo de apoyo para los creadores de contenido, y que varía según el país) y pueden donarle dinero en forma directa. YouTube, por supuesto, es pionera en compartir sus ganancias con los creadores de contenido, aunque en forma pasiva (en función de los avisos que se muestran en pantalla).

Ricardo Sametband

“La Nación” de Argentina/GDA