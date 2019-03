Entérate cómo ser parte del equipo desarrollador del próximo "The Legend of Zelda"

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los videojuegos más importantes de la saga de Zelda y del mundo de las consolas. Su estreno en 2017 junto a Nintendo Switch inauguró un nuevo ciclo para la empresa de la gran N. El equipo desarrollador de aquel videojuego fue Nintendo EAD y Monolith Soft, ambos en colaboración desarrollaron uno de los juegos con mayor puntuación en la historia de Metacritic. Desde finales de 2017, Nintendo se prepara para el próximo videojuego de The Legend of Zelda pero todavía no se tienen muchos detalles.

En 2018, los creadores de la saga de Xenoblade Chronicles, Monolith Soft, informaron en sus redes sociales que estaban desarrollando un nuevo proyecto junto a Nintendo para la franquicia del elfo Link. Recientemente, el pasado 27 de marzo, a través de un tweet del estudio, se anunció que estaban buscando profesionales para cubrir algunas vacantes para el desarrollo del próximo videojuego de The Legend of Zelda.



En el tweet se menciona que el equipo desarrollador busca exactamente: artistas técnicos, programadores, planificadores, diseñadores y responsables de soporte.

Te dejamos la traducción del tweet original:

Información de reclutamiento corporativo. Monolith Soft está reclutando actualmente personal de desarrollo para la serie "The Legend of Zelda". Estamos buscando ayuda técnica, programadores, planificadores, diseñadores, etc.



Si estas interesado en ser parte del equipo desarrollador del próximo The Legend of Zelda, aquí el tweet original con el respectivo link para que postules:

Asimismo, otro detalle del próximo título del héroe de Hyrule es que será en 3D. Así lo aseguró Nintendo el pasado 30 de enero en un Nintendo Direct.

El último título de la saga fue el exitoso The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Te mostramos su tráiler para que lo recuerdes:

El futuro juego de The Legend of Zelda se encuentra en desarrollo desde finales de 2017. Eiji Aonuma, el director de Breath of the Wild, lo anunció en una entrevista con el medio Gameranger.

