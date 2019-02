Kingdom Hearts III | Historia de la saga y el análisis de su nueva entrega | REVIEW

Por Claudio Paz Rodríguez



Kingdom Hearts es una de las sagas más importantes del mundo de los videojuegos. Surgió luego de que Tetsuya Nomura, trabajador de Square Enix, se encontrara por casualidad con un directivo de Disney Japón y le propusiera realizar un videojuego mezclando los personajes de Disney con los de la saga en la que trabajaba, Final Fantasy. Luego de varias conversaciones, Disney le entregó total libertad para utilizar a sus personajes en el primer videojuego lanzado en 2002 para Playstation 2, Kingdom Hearts l. De ahí, la franquicia comenzó a lanzar diferentes títulos que narraban pequeños detalles y presentaban diferentes personajes, pero no avanzaban la historia principal. Es en 2005 cuando salió el segundo juego numerado, Kingdom Hearts ll. Ahora, después de 14 años del último título numerado de la saga, Kingdom Hearts llega a su fin con la entrega de Kingom Hearts lll.

La historia, si bien es muy larga y compleja, se puede entender sin tener que entrar en detalles. Sora, el personaje principal, busca salir de su isla natal y conocer otros mundos. Por ello, arma una balsa junto a sus mejores amigos Riku y Kairi. Desafortunadamente, el día que iban a partir, unos seres oscuros de otro mundo invaden su isla, hundiéndola en oscuridad. Sora despierta en una ciudad a la que van todas las personas que pierden sus mundos, pero sus amigos no están con él. Es aquí donde, por casualidades del destino, se encuentra con Goofy y el Pato Donald. Estos andan buscando cumplir la misión que les encargó el Rey Mickey Mouse, encontrar al portador de un arma capaz de devolver la luz a los mundos, la “llave espada”. Este portador resulta ser Sora, así que deciden unir fuerzas para buscar a sus amigos y al Rey Mickey.

[Kingdom Hearts III vs. Resident Evil 2 | La batalla de los juegos más potentes de enero]

En Kingdom Hearts lll, la historia continúa con los acontecimientos del último juego Kingdom Hearts Dream Drop Distance, lanzado originalmente para Nintendo 3DS y, posteriormente, remasterizado para PlayStation 4. Tras el largo viaje que han realizado los héroes, descubren que el antagonista, que busca sumir todos los mundos en la oscuridad, es un viejo portador de la “llave espada”, el maestro Xehanort. Esta vez, los protagonistas están buscando reclutar más portadores de la “llave espada” para poder hacer frente al increíble poder de Xehanort y, por fin, derrotar a la oscuridad.



Esta última entrega, utiliza los mundos de Disney de una manera magistral. En los casos de las películas más antiguas se narrarán acontecimientos que, supuestamente, ocurren luego de las historias originales de dichos mundos. En las más modernas, se narrará la historia original de dichas películas. Así mismo, no tenemos ninguna sorpresa en base a los mundos seleccionados de Disney y Pixar, todos estos son los que se vieron en la inmensa cantidad de tráilers de los últimos años: Big Hero 6, Enredados, Frozen, Hercules, Monster’s Inc, Toy Story, Piratas del Caribe y Winnie the Pooh.

[Battlefield V reclama su puesto como referente | REVIEW]

[Super Smash Bros. confirma que es 'el más grande' | REVIEW]

► Apartado gráfico

Kingdom Hearts siempre ha destacado por su impresionante diseño de niveles y su asombroso apartado gráfico, pero los últimos juegos de la saga han quedado algo obsoletos para la época. Por ello, Kingdom Hearts lll muestra una gran evolución en este aspecto. Tanto los mundos de Disney como los originales de la saga se ven espectaculares y, en muchas ocasiones, podrías preguntarte si se utilizaron escenas originales de las películas. Sin embargo, todas las escenas son completamente elaboradas por Square Enix, por lo que se siente un videojuego aún más majestuoso. Por otro lado, las animaciones están muy bien logradas y brindan mayor realismo a los personajes. En anteriores juegos de la saga, eran modelados 3D casi inertes que lo más humano que lograban era parpadear. Además, la magia de Disneylandia se ve reflejada en las atracciones, que son nuevas invocaciones basadas en los parques de diversiones de Disney, las cuales no solo se ven muy bien, sino que cuentan con unos juegos de luces que te dejarán maravillado.

► Revolución en el combate

Si bien es cierto que el combate adapta diferentes mecánicas vistas en otras entregas de la saga, la nueva mecánica principal es la transformación de nuestra arma por excelencia “la llave espada”. Esta ahora podrá transformarse en diferentes objetos basados en los mundos de Disney como escudos, martillos de juguete y hasta pistolas de rayos. Esto sumado a la posibilidad de cambiar entre tres “llaves espadas” al momento del combate, lo que brinda mayor fluidez y capacidad para elaborar diferentes combinaciones. En cuanto a las atracciones, consideramos que pueden estropear la sensación de dificultad a los más puristas de la saga; sin embargo, estas no dejan de ser opcionales.

Kingdom Hearts III. (Captura de pantalla) Agencias

► El apartado sonoro

La música vuelve a estar elaborada por las dos grandes artistas que participan en Kingom Hearts desde sus inicios: Yoko Shimomura, encargada de las bandas sonoras y la música instumental, y Utada Hikaru, responsable de las canciones temáticas del inicio y el final del juego. También se cuenta con la sorprendente participación del DJ estadounidense “Skrillex”. A pesar de la extraña combinación, consideramos, queda excelente. Además, en algunos casos se utiliza música propiamente de las películas, por lo que es probable que te emocionen una que otra vez.

► No todo es perfecto

Kingdom Hearts lll tiene errores que algunos fans de la saga no lo perdonarán. Son pocos, pero se notan. En primer lugar, algunos mundos de Disney o Pixar pudieron ser aún más desarrollados. Todos se ven espectaculares, eso queda claro, pero hay algunos que están diseñados muy bien que incluso llegan a opacar a algunos pocos. En segundo lugar, algo que los verdaderos fans de la saga no van a perdonar, es la ausencia de personajes de Final Fantasy. Kingdom Hearts lll no cuenta en ninguna parte del desarrollo de la historia con un solo personaje de Final Fantasy y esto es algo que decepciona a los fan de la franquicia. En tercer lugar, la poca variedad de “llaves espada” con respecto a los anteriores juegos de la saga. Si bien es cierto, el añadido de transformaciones a las llaves espada hace que la lista de posibilidades en cuento a armas se recorte, es un poco decepcionante no contar con llaves espadas emblemáticas que se han logrado obtener en Kingdom Hearts l y ll. Por último, los mundos originales de la saga, o no existen o son muy pobres. Desde ya podemos adelantarte que se verán algunos mundos, pero que no todos serán jugables.

Conclusiones

Kingdom Hearts lll no es perfecto, pero es extremadamente maravilloso y su espera valió la pena. Como es costumbre, apelan al sentimiento y a la nostalgia llegando al niño que todos tienen en su interior. Es un videojuego que sin duda vale la pena probar, que nos llevará entre 25 a 30 horas completar la historia, y muchas más para completarlo al 100%. Si tuviésemos que definirlo con una palabra, esta sería: magia.

DATO

- Kingdom Hearts lll fue estrenado el 25 de enero de 2019 en las plataformas PlayStation 4 y Xbox One. Su precio en las principales tiendas del Perú es de 239,90 soles.

(Si deseas enviar información a nuestra sección web de Tecnología y Ciencia, puedes hacerlo a: mtumay@comercio.com.pe / martintumay@gmail.com)

Síguenos en Twitter: