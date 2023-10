PlayStation ha anunciado que a partir de este mes comenzará a lanzar acceso de transmisión en la nube para títulos digitales de PlayStation 5 (PS5) compatibles para usuarios con suscripción Premium de PlayStation Plus (PS Plus). Recordemos que este plan no está disponible en Latinoamérica.

PlayStation Plus Premium es el nivel más avanzado de suscripción a la plataforma de juegos en la nube, que incluye todas las ventajas de los otros niveles -Essential y Extra- y añade más juegos exclusivos, incluidos algunos de PlayStation 3 (PS3), pero solo se puede acceder a él en países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y otros.

La compañía comentó en junio que estaba probando la transmisión en la nube para juegos de PS5 compatibles, lo que significa que los suscriptores podrán jugar a estos videojuegos sin necesidad de descargarlos en la consola.

Los niveles, y su gran biblioteca de titulos, estarán disponibles por siete días de forma gratuita.

Ahora, PlayStation ha concretado que esta función llegará a los usuarios este mes y que entre algunos de los juegos que estarán disponibles y que respaldan este nuevo beneficio para sus usuarios Premium se encuentran títulos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Mortal Kombat 11 y Saints Row IV.

También será posible en este nivel acceso a pruebas de juegos de PS5 como Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt y The Calisto Protocol. Otros de los juegos que estarán disponibles para la transmisión son Resident Evil 4, Genshin Impact y Fortnite.

PlayStation ha explicado, por otra parte, que los miembros de PS Plus premium también accederán a partir de entonces a contenidos descargables y compras dentro del juego en estas transmisiones, opciones de resolución de alta calidad (4K, 1.140p, 1.080p y 720p), audio mejorado y herramientas de captura y grabación de video.

Finalmente, ha explicado que planea lanzar la transmisión a nivel regional y de forma gradual comenzando por Japón, país donde prevé implementar este formato el 17 de octubre. A Europa, en cambio, espera llevarlo el 23 de octubre y será en América del Norte donde llegará más tarde, el día 30 de este mes.