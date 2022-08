Uno de los grandes problemas para los gamers son los FPS bajos en la PC. Estos, generan parones en la pantalla, e incluso desconexiones mientras estamos con un videojuego. Por ello, debemos saber cómo mejorarlos si queremos tener una gran experiencia.

Debemos tener en cuenta que la caída de FPS pueden ocurrir por diversos motivos. Por ello, si creemos que es un fallo de hardware, deberíamos consultar con un técnico sobre ello.

Asimismo, los usuarios deben tener en cuenta que no todos los juegos utilizan los mismos gráficos, ni otorgan las mismas opciones para configurarlos. Por ello, los FPS pueden variar dependiendo del título.

¿Cómo mejorar los FPS cuando juego en mi PC?

1. Encuentra la frecuencia de actualización de pantalla. Esto mide la cantidad de veces que tu monitor vuelve a dibujar la pantalla cada segundo. Por ello, no tiene valor tener FPS que sea más rápidos que esto.

La mayoría de monitores tienen una frecuencia de actualización de 60 Hz, por lo que lo ideal es una frecuencia de cuadro de 60 FPS. Sin embargo, algunos monitores nuevos admiten frecuencias de actualización mucho más altas, como 144 Hz, 200 Hz o más. En caso tengas una de esas, puedes aspirar a una frecuencia de cuadros que coincida, pero necesitarás una tarjeta de video actual y de alta gama.

Para encontrar esta información sigue estos pasos:

Abre ‘Configuración’ y ve a ‘Sistema’.

Dentro, escoge ‘Pantalla’ y luego ‘Pantalla Avanzada’.

En esta parte deberías encontrar la frecuencia de actualización de pantalla. En caso no esté, busca ‘Mostrar las propiedades del Monitor’. Se abrirá una ventana pequeña. En ella, ve a la pestaña ‘Monitor’ y tendrás la información.

2. Conoce qué FPS tienes actualmente. Esta información es más difícil de encontrar, pero no imposible. Puedes descubrirlo de dos formas:

Algunos juegos te dicen cuántos FPS tienes mientras están en reproducción . Puedes tomar esta información como un promedio.

. Puedes tomar esta información como un promedio. Por otra parte, con los juegos de Steam puedes poner la interfaz sobre la pantalla de la plataforma para que te muestre este dato. Solo actívalo de esta manera Abre Steam > Menú > Configuración > Dentro del juego > Contador de FPS dentro del juego, y activa la opción para que se muestre.

3. Activa el Modo Juego de Windows. Muchos usuarios suelen desactivar esta herramienta porque no les gusta el diseño, o porque creen que consume más recursos. Sin embargo, está diseñada para tener el mejor desempeño de la PC mientras jugamos, incluyendo los FPS. Para activarla, sigue estos pasos:

Ve a ‘Configuración’ en tu PC.

Busca ‘Juegos’ y escoge ‘ Modo Juego ’.

’. Si no está activo, pulsa el botón para sacarla provecho a esta función.

4. Ten instalado el driver más actualizado. Muchos usuarios no actualizan sus drivers, lo que resulta en errores o problemas mientras juegan o simplemente usando la PC. Estos son esenciales para un buen funcionamiento de una computadora. Piénsalo como “actualizar una app”: si no lo haces, podría no funcionar correctamente.

Usa Windows Update . Con esta herramienta podrás actualizar la mayoría de estos. Solo ve Configuración > Windows Update y revisa si tienes alguno pendiente.

. Con esta herramienta podrás actualizar la mayoría de estos. Solo ve Configuración > Windows Update y revisa si tienes alguno pendiente. También puedes hacerlo de forma manual. Solo debes ir al ‘Administrador de dispositivos’. Escribe el nombre en el buscador de Windows y pulsa el resultado. Luego, solo debes actualizar uno por uno. Abre cada sección, pulsa uno y escoge la opción ‘Agregar controlador’ en la parte superior de la ventana. Te aparecerán dos opciones. Escoge ‘Buscar controladores automáticamente’ y Windows hará el trabajo por ti.

5. Optimiza la configuración de tus juegos. Si tu PC no soporta los mejores gráficos, tendrás que conformarte con los que sí te permitirán jugar tranquilamente. La mayoria de videojuegos te indican una “configuracion recomendada”, de acuerdo a lo que tu computadora ofrece. Sin embargo, también puedes cambiarlo manualmente.

6. Reduce la resolución de la pantalla. Usualmente está separada de la configuración de los gráficos de los videojuegos. Si utilizas una resolución muy alta, esto podría disminuir los FPS mientras juegas. Por ello, puedes optar por una que alivie la sobrecarga de trabajo de tu PC.

7. Cambia tu tarjeta gráfica. En algunos casos, todo lo demás está óptimo, pero nuestra tarjeta gráfica es muy antigua o no muy potente. Optar por cambiarla te permitirá jugar con mejores FPS de forma inmediata. Solo debes escoger cuál te conviene, dependiendo de lo que deseas jugar y lo que puedes gastar.