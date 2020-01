Anahí de Cárdenas acaba de anunciar a sus seguidores de Instagram que mañana se someterá a su segunda quimioterapia. La actriz peruana recibió todo el apoyo de sus suscriptores.

“¡Vamos por la segunda! Y empezamos. Hoy hidratación todo el día y mañana tempranito quimio. Cada vez mejor adaptada al proceso. ¡Vamos con fe!”, escribió Anahí de Cárdenas.

“Eres la mejor”, “Muchas fuerzas en estos momentos”, “Siempre hay que esperar lo mejor”, “Sabemos que podrás hacer frente a todo”, “Tienes todo nuestro apoyo”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Instagram.

Fue el día de ayer que la actriz indicó que se sentía más preparada para su segunda quimioterapia. “Me siento mucho más preparada que la primera vez, igual con nervios, preguntas, y como siempre, el ‘cuy’ que da vueltas en mi cabeza, no para", dijo.

“Aun me da roche salir a la calle con la cabeza rapada. A pesar de que mi novio me dice que se me ve hermosa, yo creo que son sus ojos de amor", agregó.

“Por más de que he estado físicamente muy bien esta última semana, mejor de lo que he estado en meses, emocionalmente me ha costado más de lo que creía", contó a todos sus seguidores Anahí de Cárdenas.

Como se recuerda, fue el pasado 11 de noviembre que Anahí de Cárdenas, conocida por haber protagonizado películas como “Máncora” y “Dioses” , reveló en Instagram que el 4 de noviembre fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual.