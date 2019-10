Ester Expósito y Álvaro Rico se conocieron a principios del 2018 y su romance empezó en medio del rodaje de “Élite”. Aunque la pareja de jóvenes actores nunca anunció de manera de oficial su relación el interprete que da vida a Polo confirmó la ruptura de su noviazgo en una entrevista con Hola.com. “Ya no estamos juntos, aunque la quiero muchísimo”, aseguró.

Luego de ver la química que existía entre Carla y Polo, sus personajes en la serie de Netflix, surgieron teorías de una relación amorosa, las cuales fueron se respaldadas con publicaciones cruzadas en Instagram, comentarios de ambos en los perfiles del otro e incluso vacaciones juntos antes del estreno de la ficción.

En octubre del año pasado, Ester Expósito compartió en su Instagram personal una instantánea donde se observa que ambos están en la Plaza de Oriente de Madrid con una actitud seria. "No sé si me explico todo esto que siento lo quiero contigo", reza la descripción de la foto.

Sin embargo, la última vez que se les vio juntos fue en la manifestación del Orgullo Gay en la carroza de Netflix el 6 de julio de 2019, y desde entonces no han publicado fotos juntos ni comentarse en sus redes sociales.

El pasado mes de agosto, Expósito subió a sus historias de Instagram una instantánea de Álvaro cuando era pequeño con un "Feliz cumpleaños 23", lo que para sus fans era señal de una separación pacífica.

Ester Expósito y Álvaro Rico empezaron su relación amorosa en el 2018 (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON ESTER EXPÓSITO Y ÁLVARO RICO?

La confirmación del final de la relación amorosa entre Ester Expósito y Álvaro Rico llegó gracias a una entrevista de este último con Hola.com. Cuando le preguntaron: “¿Que tuvieras pareja en la serie también te ayudaría a digerirlo todo, no?”

“Lo que yo viví con Ester, porque ya no estamos juntos, aunque la quiero muchísimo, fue bueno para lo que tú dices”, aseguró el actor de 23 años.

Además, confesó que mantienen una buena relación. “Y nunca la voy a perder, aunque la prensa pueda decir muchas cosas –se ríe–. Pero todo lo que he vivido en Élite ha sido maravilloso, conocer a todos mis compañeros. De Élite me llevo más que una serie, me llevo amigos, me llevo relaciones y me llevo amor. Y seguirá siendo así siempre”.

Ester Expósito y Álvaro Rico no han revelado los motivos de su separación (Foto: Instagram)

Sin embargo, ni él ni Ester Expósito han revelado los motivos de su separación, y debido a que mantenían los detalles de su relación en privado no se puede especular al respecto. Pero considerando que todo parece estar bien entre ellos podría deberse a que cada uno prefirió enfocarse sus proyectos futuros.

Por ejemplo, Álvaro Rico se encuentra rodando “El Cid”, una serie para Amazon Prime Video junto a Jaime Lorente, Carlos Bardem, Juan Echanove, Elia Galera y otros.