Instagram: Becky G emocionada tras cantar con su hermano en la Teletón USA | VIDEO

Tras estrenar su single “Green Light Go”, Becky G sorprendió a sus fanáticos el sábado 23 de marzo al formar parte de la Teletón USA y cantar junto a su hermano Alex, quien fue diagnosticado con autismo poco después de cumplir un año de vida.

A través de su cuenta en Instagram, la artista se mostró emocionada al revelar que cantaría con “alguien muy especial”.

Becky G subió al escenario junto a Alex para cantar una versión acústica de “Stand By Me”; la intérprete evidenció la gran complicidad que mantiene con su hermano menor al disfrutar de la canción.

Los seguidores de la cantante se conmovieron con la tierna presentación en la Teletón USA y compartieron su interpretación en sus cuentas de Instagram señalando que derrocharon amor.

“Yo he tenido la oportunidad de hacer muchas colaboraciones, pero esta noche fue diferente, fue muy especial porque compartí un momento especial con mi hermano Alex, y él tenía tanta confianza, que me mató, no puedo dejar de sonreír”, expresó en un video de Instagram Stories Becky G.

Como se conoce, la estrella femenina del género urbano, Becky G, tiene 3 hermanos (Becky, Frankie y Alex) y una media hermana por parte de su padre.