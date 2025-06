Jimmy Donaldson, más conocido por su seudónimo MrBeast, se convirtió este domingo en el primer youtuber en alcanzar los 400 millones de suscriptores.

“Hace una década, antes de mi gran éxito, todo el mundo me decía que estaba obsesionado (con YouTube) y que nunca lo lograría. A pesar de eso, me apasionaba crear contenido y me esforcé al máximo durante 7 años antes de que se empezaran a ver mis vídeos. Literalmente le dije a mi madre que prefería vivir como un indigente antes de dedicarme a cualquier otra cosa. El mayor regalo de la vida es poder despertar cada día con un propósito, y gracias a YouTube y a ustedes, lo tengo. ¡Gracias por los 400 millones!”, escribió el veinteañero hoy en X.

Donaldson cuenta con más de 84.600 millones de visitas en su canal principal, en el que ha subido 875 videos, el último de ellos con el futbolista brasileño Neymar da Silva.

MrBeast es famoso por ponerse en situaciones límites, como pasar 50 horas enterrado en un ataúd, así como por crear megaconcursos, como recrear todas las pruebas de la serie ‘Squid Game’, su video más popular con más de 802 millones de reproducciones.

Sus videos, muy populares entre las generaciones más jóvenes, suelen incluir también actos de filantropía, como el pago de cirugías de cataratas para ayudar a 1.000 personas ciegas a volver a ver.

Donaldson ha construido su propio estudio de 10 millones de dólares en Carolina del Norte y ha creado sus propias marcas de alimentación y bebidas.

En febrero de 2024, Donaldson dijo a la revista Time que su canal genera entre 600 y 700 millones de dólares al año.

“Cada video genera un par de millones en ingresos por publicidad y un par de millones en acuerdos con marcas”, dijo entonces Donaldson y señaló que reinvierte todos en su productora.

En su carrera, Donaldson se ha topado con varias polémicas, la más reciente fue con la Secretaría de Cultura de México por haber filmado dentro de un templo maya.