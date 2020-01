Shakira y Anuel AA se unieron para lanzar el tema “Me gusta”, sencillo que viene posicionándose en los primeros lugares de las listas en el mundo gracias a la combinación de los ritmos urbanos.

Tras la gran acogida que ha tenido la canción, a la espera de que se lance el videoclip oficial, la artista barranquillera ha querido sorprender a sus fans y mostrar cómo fue el proceso de creación de este sencillo.

Los sonidos nacieron a raíz del trabajo entre ella y el compositor Edgar Barrera -ganadora de 14 Grammy Latinos y un premio Grammy- y juntos pensaron en hacer un sampleado. Luego, escogieron el ritmo de la canción Sweat (a La la La La Long) del grupo Inner Circle.

“Si esa gente a sampleado a Shaggy, ¿por qué no puedo samplear a Inner Circle? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo?”, se le oye preguntar a Shakira en el estudio de grabación.

Además, en el mismo audiovisual, la colombiana aclara que la canción no está inspirada en su pareja, el futbolista Gerard Piqué. “No sé quién es. No es mi marido. Quiero aclarar”, dijo entre risas.

El divertido video ha sido del agrado de los fanáticos de Shakira y Anuel, quienes han destacado la versatilidad de ambos y la calidad de la cantante para componer y crear contenido junto a su equipo.