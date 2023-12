Alessandra Fuller decidió romper su silencio y aclaró su situación sentimental con Renato Rossini Jr., con quien fue ampayado besándose. La actriz recalcó que desde hace cinco meses se encuentra soltera.

“A Renato recién lo estoy conociendo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, creo que lo que se ve en TV no le hace justicia a la realidad, es muy fácil sacar de contexto una imagen, es muy fácil tergiversar una situación o darle una narración distinta”, dijo para ‘Amor y Fuego’.

Además, recalcó que si bien las imágenes del ampay son en su departamento, ella se aleja de él. También señaló que no planea vincularse sentimentalmente con nadie.

“Yo retrocedo, tanto Rena como yo sabemos qué ha pasado y cómo se ha sacado de contexto, y entiendo te dan una narrativa tan redonda que crees lo que dice la televisión, por eso no me he matado en justificar o intentar aclarar porque creo que tampoco corresponde. No planeo vincularme con nadie, no planeo estar en pareja”, dijo.

Cabe mencionar que la participante de ‘El Gran Chef Famosos’ aclaró que su expareja, Francesco Balbi, ya no vive en su departamento, lugar donde fue captada junto a Renato Rossini Jr.

“Yo soy la única persona que vive en ese departamento, ya hace un buen tiempo, por su puesto como plan de vida, con una pareja visualizas, tu hogar como un lugar en conjunto, pero bueno”, indicó.