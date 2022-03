En una entrevista para el programa de YouTube “Preguntas que arden”, conducido por el actor Christopher Gianotti, Amy Gutiérrez habló abiertamente sobre su orientación sexual.

“¿Te has besado alguna vez con una mujer?”, preguntó Christopher. La salsera contestó que sí y explicó que lo hizo mientras jugaba la botella borracha con un grupo de amigos.

En otro momento de la conversación, la intérprete de “Alguien” confesó que en más de una ocasión se ha sentido atraída por la belleza de una mujer, pero no se considera bisexual, pues indicó que más allá del género, ella se fija en la personalidad de la gente.

“Yo me he sentido atraída por la belleza de alguna mujer y he dicho ‘es guapa’. (…) Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco puedo decir que soy de un solo género. Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico. (…) Por ahora, solo he tenido relación con hombres; sin embargo, me encanta la personalidad”, comentó la cantante.

Por otro lado, la artista nacional contó que algunos famosos la han pretendido; sin embargo, se negó a salir con ellos. Gianotti intentó ahondar en el tema, pero la salsera no quiso dar detalles asegurando que era un tema totalmente privado.

