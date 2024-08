Luego que Magaly Medina señalara que pidió a los directivos de ATV la salida de Andrea Llosa del canal, la conductora de “Andrea” y “Nunca más” respondió fuerte y claro. Según dijo, la popular ‘Urraca’ tiene complejo de ‘Emperador romano’ y le aconsejó que le pida consejos a Gisela Valcárcel para hacer un tour espiritual en La India.

En entrevista con el diario Trome, Llosa respondió a las declaraciones que Magaly Medina ofreció en un podcast, donde aseguró que Andrea Llosa no le deja un buen colchón de rating.

“En primer lugar, me parece una falta de respeto hablar así del lugar donde uno trabaja, al menos yo soy una persona que respeta y es agradecida, es lo que me enseñaron en mi casa. Honestamente en ATV, donde tengo tantos años laborando y dos programas, siempre me han permitido trabajar con absoluta libertad, autonomía y en dos horarios que son el ‘Prime time’, eso es tener una confianza mutua. La verdad, no me sorprende las cosas que dice”, contó.

“Sus ideas no han sido muy brillantes porque no me las han transmitido y por otro lado, entiendo que no es la primera vez que va a gerencia, ella tiene este afán de creerse ‘Emperador romano’, ‘gladiador’ para pedir cabezas. Sería bueno que un día proponga venir a mi horario y compita con ‘Al fondo hay sitio’, ‘Esto es Guerra’, de repente es una buena idea y así se le va la frustración de la que tanto habla, yo feliz”, añadió.

Asimismo, Andrea Llosa también le aconsejó a Magaly Medina que ahora que habla mejor de Gisela Valcárcel, le pida consejos sobre una ruta espiritual en La India.

“Yo le puedo recomendar que vaya a la India a trabajar la intolerancia, la frustración y priorizar el tema espiritual que es lo realmente importante en la vida. Quizás ahora que está hablando mejor de Gisela le puede pedir la ruta de los templos en la India, porque creo que ella no tiene odios en su corazón y le va maravillosamente bien. Un paseo por la India le puede ir bien ahora que quiere cambiar los contenidos, tiene grandes ideas y es un ser iluminado. La verdad qué graciosa, qué simpática la señora”, precisó.