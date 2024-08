¡Celebra su maternidad! La exbailarina y empresaria peruana Cindy Marino se ha convertido en madre tras el nacimiento de su hija Valentina, quien nació el pasado 13 de agosto de 2024.

Mediante sus redes sociales, Marino compartió la noticia del nacimiento de su pequeña, mostrando felicidad y emoción por la nueva etapa que vivirá.

Sin embargo, a pesar del emotivo episodio que atraviesa, la extrabajadora de Carlos Álvarez reveló que no se embarazará nuevamente, ya que su salud correría peligro.

Al ser entrevistada por “América Hoy”, Marino reveló que tuvo complicaciones en la hora del parto, además de haber sufrido un cuadro de ansiedad.

“[...] No hay manera de volver a embarazarme, porque en mi caso ha sido otro tiempo, los cambios hormonales son distintos de hecho. Obviamente que he disfrutado demasiado mi embarazo, pero se me hace un poco más complicado”, dijo.

Tras ello, Cindy agregó: “Entré una crisis de ansiedad en la sala de parto, estaba ya muy ansiosa a pesar de que estaba con la mascarilla de oxígeno, pero sentía que me faltaba la respiración”, para luego decir que también tuvo inconvenientes con la lactancia materna.

Cindy Marino se encuentra en una relación con Alonso Miñan, padre de su recién nacida hija. Este último ha sido protagonista de varias controversias debido a acusaciones de violencia psicológica hechas por sus exparejas.