Los ricos y famosos no siempre tienen intervenciones célebres. Y eso nos lo han demostrado algunas estrellas de Hollywood que han demostrado su falta de tino al expresarse sobre el coronavirus y la cuarentena que se ha aplicado en muchas partes del mundo.

Ellen Degeneres

Tal vez no era el momento para hacer bromas y Ellen Degeneres, la celebridad de la televisión estadounidense, no se dio cuenta cuando publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Una de las cosas que he aprendido durante la cuarentena es que... esto es como estar en una prisión, así es como se siente. Sobre todo porque llevo diez días usando la misma ropa y todos aquí son gays. Esas son las bromas que tengo”. Rápidamente internet reaccionó con críticas duras a la conductora de televisión por comparar su holgada mansión y privilegios de celebridad y persona rica con la vida en una cárcel. Luego de esa polémica Degeneres dijo, como quien busca la rendención, que se sentía mal por las personas que estaban sufriendo durante la cuarentena. “Me siento mal por los niños en sus casas, por los estudiantes universitarios, los padres de familia. Me siento mal por mucha gente. Pero creo que muchos allá afuera necesitan palabras de ánimo, y eso es lo que quiero hacer. Mi intención es esparcir luz donde haya sombra”, dijo. Pero ya nadie celebró sus palabras de reinvindicación.

Ellen DeGeneres nació el 26 de enero de 1958 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Foto: AFP

Evangeline Lilly

A algunos actores les gusta sobreactuar, pero parece que la estrella de “Antman and the wasp”, Evangeline Lilly, es todo lo contrario, le gusta minimizar. Eso dio a entender cuando publicó lo siguiente: “Todo por una gripe, algunas personas valoran sus vidas sobre la libertad, otras prefieren la libertad sobre sus vidas. Todos hacemos nuestras elecciones. Con amor y respeto”. Pues con amor y respeto muchos usuarios de internet le llamaron la atención por su falta de empatía con las víctimas del coronavirus, incluida la protagonista de “Game of Thrones”, Sophie Turner quien respondió: “Permanece en el interior. No seas estúpida, incluso si prefieres tu ‘libertad’ sobre tu salud. Me importa un bledo tu libertad, podrías estar infectando a otras personas, a otras personas vulnerables. Así que quédense adentro, muchachos”.

La actriz de Lost, Evangeline Lilly dejó que sus hijos hicieran su vida normal al prevalecer su libertad por el contagio del coronavirus. El hecho fue criticado por Sophie Turner. (@sophiet / @evangelinelillyofficial)

Gal Gadot

Cuando la Mujer Maravilla decidió cantar “Imagine” junto a otros artistas, realmente debió creer que sería un mensaje de unión y esperanza. Pero nunca se le ocurrió que aquella parte de la estrofa que dice “imagina que no hay posesiones” sería el disparador para que las personas criticaran a un grupo de millonarios hablando de no tener posesiones. Una de las publicaciones contra Gal Gadot decía: “famosos relajados en sus mansiones ideales con cuidados médicos excelentes y cantando canciones sobre que pasaremos esto juntos vs. literalmente cualquier otra persona en este planeta que lo está pasando mal para sobrevivir”.

Vanessa Hudgens

Otra actriz que metió la mata y fue tachada de insensible fue la estrella de “High School Musical” Vanessa Hudgens, quien escribió en sus redes lo siguiente: “mucha gente va a morir, pero es algo inevitable”. Tras el análisis clínico-pandémico de la artista, respaldado por su nula formación en medicina, la opinión pública se le echó encima.

Vanessa Hudgens dijo que era inevitable que muchas personas mueran

Kim Kardashian

La reconocida socialité Kim Kardashian creyó que haría un gran negocio invitando a que las personas compren mercadería de su marca de ropa si anunciaba que donaría el 20% de sus ganancias a las personas más vulnerables ante el coronavirus. No obstante, el público entendió perfectamente sus intenciones y le reclamaron que su estrategia era elevar sus ventas a costa de una promesa de ayuda. Luego Kim borró de sus cuentas la publicación de su gran oferta de colaboración y anunció que donaría directamente un millón de dólares.

Kim Kardashian quería ganar dinero ofreciendo colaborar con víctimas del coronavirus

Jennifer Lopez

Si una imagen dice más que mil palabras, el video subido por Jennifer López donde aparece atendida en su mansión por su hijo, como si fuera mayordomo, dijo mucho, muchísimo más. El video estaba acompañado por el texto “No podemos salir a ningún restaurante o algo parecido, pero el servicio y el entretenimiento por aquí es bastante bueno”.

La cantante fue criticada por decir que aunque no podía ir a un restaurante tenía un buen servicio de atención en su casa (Foto: AFP)

Y en Perú... Ignacio Baladán

Ignacio Baladan, participante del reality “Esto es Guerra”, subió a Instagram una foto suya en un yate con el siguiente comentario: “¡Sí que se extraña lo que a veces es normal y tanto nos quejamos! ¿Qué es lo que más extrañas de estar en cuarentena?”; como si la normalidad para la mayoría de peruanos fuera descansar en un yate. No obstante la publicación, hasta el momento, cuenta con más de 33 mil likes.

Publicación de Ignacio Baladan

No todos meten la pata

Algunos artistas como Juanes o Alejandro Sanz han realizado conciertos online gratuitos para que las personas que están en sus casas puedan entretenerse y llevar de la mejor forma la cuarentena.

Asimismo, el actor Kevin Bacon lanzó su campaña de solidaridad de “I stay home for” (Me quedo en casa por) para la que convocó a sus amigos famosos para que explicaran al público la relevancia de no salir a las calles. Del mismo modo Bono, el vocalista de la banda U2, lanzó su canción “Let Your Love Be Known”, inspirada en el personal de salud de Italia, donde el virus se ha ensañado con particular fuerza, sin calentar la voz o preocuparse por su aspecto. Porque tal vez en estos momentos, en lugar de preocuparse por la imagen, los restaurantes o el espacio de confinamiento, debemos de pensar que el coronavirus es un problema de todos.

Alejandro Sanz fue uno de los primeros en lanzar un concierto en vivo promoviendo la cuarentena. (Captura de pantalla).

Famosos peruanos también se suman

Verónica Ayllón, Josimar, Anahí de Cárdenas, Eva Ayllón, Stephanie Cayo, Marco Zunino y Natalia Málaga se unieron a la campaña “Cadena Solidaria”, que tiene como finalidad entregar alimentos y productos de primera necesidad a las personas más vulnerables. Asimismo, la campaña beneficiará a más de 3.5 millones de peruanos en pobreza y extrema pobreza. Por medio de un video instaron a las personas a resistir la cuarentena y ayudar quedándose en casa.

