En una emotiva y reveladora confesión, Darinka Ramírez, madre de la hija menor del exfutbolista Jefferson Farfán, compartió el doloroso momento que marcó un antes y un después en su relación con el exjugador de la selección peruana.

De acuerdo con lo que relató en ‘Magaly TV, la Firme’, su desilusión definitiva surgió tras un episodio crítico de salud que vivió su hija y en el que, afirma, no recibió apoyo del ahora empresario.

Según Darinka, la menor sufrió una caída el 21 de enero, ocasionándose graves heridas en la cabeza. Hecho por el cual trasladó a la menor de emergencia a un centro médico.

Al comunicarse con Farfán para solicitar su ayuda, este no habría respondido, añadió, para luego señalar que, a partir de ese instante, su percepción sobre el compromiso de Farfán como padre cambió radicalmente.

“Después del golpe, yo cambié totalmente. Me desilusioné como el padre que se pintó, porque no socorrió a mi bebé. Me desesperé, le envié un audio llorando y desde ahí fue que cambié”, expresó.

Pérdida de confianza y distanciamiento

Ramírez señaló que Jefferson Farfán interrumpió toda comunicación con ella en agosto de 2024, pero un mes después retomó el contacto, esta vez en medio de un problema personal. Según contó, el exfutbolista la llamó entre lágrimas, aunque le pidió que no acudiera a su domicilio por temor a ser visto por cámaras de televisión.

También reveló un patrón de comunicación inestable por parte del exfutbolista. “Me bloqueaba y desbloqueaba de WhatsApp constantemente, hasta que el 5 de febrero cortó la comunicación de manera definitiva”, detalló.

El distanciamiento se profundizó en marzo, cuando, tras un fuerte temblor, Farfán intentó comunicarse con ella nuevamente, pero ya no lo hizo directamente. Fue su prima quien actuó como intermediaria, afirmó Ramírez.