La popular actriz de ‘JB en ATV’, quien imita a Johana San Miguel, bajo el personaje de ‘Johana San Miguelito’, contó que competirá en el concurso de belleza ‘Nuestra Belleza Peruana’ este 3 de marzo. “Siempre fue mi sueño”, reveló bastante contenta.

En declaraciones para la prensa, la presidenta de la corporación encargada de llevar a cabo el certamen, Massiel Vidal, indicó que la participación de Edith trata de promover la inclusión en este tipo de concursos.

“Edith es una linda chica y muy talentosa, lo importante es concientizar al mundo entero sobre la importancia del mensaje de inclusión en nuestra sociedad; donde las personas con algún tipo de enfermedad son ignoradas y relegadas a un segundo plano. Que el tamaño no sea un impedimento para cumplir tus metas”, comentó Vidal.

Edith Santos se mostró bastante agradecida con la oportunidad brindada por la producción del certamen. La actriz estará representando a Lambayeque y aseguró que no importa ser chiquita, flaca, alta o gorda, lo importante es realizar tus sueños. “A veces las personas de talla baja o pequeña tienen miedo a salir adelante, lograr lo que uno se propone y yo quiero dar ese ejemplo para todas las personas que me ven. Hoy día me siento muy contenta acá en Nuestra Belleza Peruana”, dijo la actriz.

El concurso ‘Nuestra Belleza Peruana’ se dará el viernes 3 de marzo y son un total de 18 competidoras quienes disputarán por la corona.