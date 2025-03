Mauri Stern fue anunciado como el doceavo participante de “El gran chef famosos Extremo”. El artista mexicano, recordado por ser parte de Magneto, se presentó en la conferencia de prensa del programa y aclaró que no sabe cocinar, pero está emocionado por volver a Perú.

Luego de cuatro años desde el final de “Yo Soy”, Mauri Stern regresa a un programa de Latina, esta vez no como jurado, sino como participante. Al respecto, dejo en claro que no sabe cocinar, pero es amante de la comida peruana.

Al ser anunciado por José Peláez como “el participante mejor pagado, la persona más insoportable y mala”, Mauri Stern apareció en escena y le dio un cálido abrazo a su compañero, quien le recalcó que no será jurado, sino que cocinará.

“Yo no cocino, ¿ustedes creen que yo puedo cocinar? No. Estoy feliz, siempre lo he dicho, creo que soy el mexicano que más ama Perú, que más ama comer en Perú, su gastronomía es una belleza. Realmente para mí regresar a Perú, mi casa, es muy emocionante”, dijo Stern.

“Estoy emocionado, les tengo muchísimo cariño. No tengo ni idea de como cocinar, eres un pesado (le dice a Peláez). Yo soy un jurado”, añadió para luego saludar a sus compañeros de temporada.

Mauri Stern se suma a los doce participantes de "El gran chef famosos Extremo". (Foto: Sophie Victorio)

De esta manera, la temporada “El gran chef famosos Extremo” confirmó a Luciano Mazzetti en lugar de Giacomo Bocchio. Él chef acompañará a Nelly Rossinelli y Javier Masías en su labor como jurado.

Los doce participantes de la temporada son: Franco Cabrera, Vania Bludau, Jano Baca, Patricia Alquinta, Gringo Marcos, Tula Rodríguez, Mateo Garrido Lecca, Olenka Zimmerman, Reimond Manco, Claudia Portocarrero, Miguel Arce y Mauri Stern.

