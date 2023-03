El ex ‘chico reality’ se convertirá en padre por primera vez y no puede contener la emoción que la espera de su pequeña hija le genera. Es por ello que realizó un ‘baby shower’ para celebrar a la bebé que viene en camino al lado de su novia Gitana Andujar, quien fue la encargada de compartir las fotos en redes sociales.

En las imágenes publicadas por la novia del dominicano, se le puede ver muy feliz besando la pancita de embarazada de Gitana y a su vez una extensa y conmovedora dedicatoria hacia su bebé.

“Mi querida hija, aunque todavía no has llegado a este mundo, ya siento un amor y una conexión profunda contigo. No puedo esperar para conocerte, abrazarte y ver tu rostro por primera vez.

Quiero que sepas que estás entrando en un mundo lleno de posibilidades y desafíos, pero también lleno de amor y bendiciones. Espero que tengas la fuerza para enfrentar los obstáculos que puedan surgir en tu camino, pero también que tengas la gracia y la humildad para aceptar la ayuda y el apoyo de los demás cuando los necesites.

Espero que encuentres tu camino en la vida y que seas una persona valiente, compasiva y amorosa. Siempre estaré aquí para apoyarte en tus sueños y ayudarte a alcanzar tus metas.

No puedo esperar para ver todo lo que lograrás en la vida y para verte crecer en una mujer fuerte, independiente y bendecida. Prometo amarte incondicionalmente y estar a tu lado en cada paso del camino.

Con todo mi amor, Tu mamá”. Son las palabras que usó Gitana para referise a su bebé que viene en camino.

Cabe recalcar que la pareja se comprometió en noviembre de 2022 cuando el modelo le entregó un anillo de diamantes a su pareja, quien rápidamente aceptó el compromiso.