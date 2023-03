El mes pasado Cesar Vega fue detenido por efectivos policiales por manejar en estado de ebriedad y realizar maniobras temerarias por la avenida Angamos en Miraflores. Según el parte policial, el salsero se resistió a pasar el dosaje etílico en un primer momento. Sin embargo, luego de unos minutos, se sometió a la prueba.

La información oficial revela que el cantante manejaba su vehículo Mercedes Benz con 1.89 gramos de alcohol en el cuerpo, cuando lo permitido es 0.5. Excediendo por mucho el nivel permitido por la ley, por lo que fue conducido a la comisaría, donde estuvo detenido por dos días.

Después de que se hiciera pública su detención, el ‘sonerito’ emitió un comunicado a manera de mea culpa, donde admitía estar muy arrepentido de su accionar y pedía disculpas a su público.

“Hay veces en la vida donde uno la pasa mal, pierde un poco el rumbo y comete errores, yo cometí uno del cual me arrepiento. Mi juventud, mi inexperiencia y mi irresponsabilidad me jugaron una mala pasada y no busco excusa alguna para remediarlo, al contrario, estuve siempre dispuesto a afrontar cada uno de mis errores desde que decidí ser cantante o como algunos me llaman “un personaje público””, escribió en su cuenta de Instagram.

Tiempo después, el cantante anunció que dejaría la escena musical debido a los reciente acontecimientos donde se vio involucrado. “Muchas gracias por todo querida música. Jamás pensé separarme de ti, pero estoy seguro que nos veremos pronto. Gracias por todo mi gente, que siga viviendo la salsa”, escribió Vega en su mensaje.

Por qué César Vega se retira de la música

Sin embargo, el retiro duró solo tres días, ya que ahora sorprendió a sus seguidores compartiendo un nuevo mensaje, asegurando que el show debe continuar. “La sabrosura no puede parar. Con Dios mediante, hay mucho que hacer”.