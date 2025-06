Ethel Pozo sorprendió a todos al revelar que televisión que padece de fibromialgia, una enfermedad crónica caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado, fatiga, problemas de sueño y alteraciones cognitivas. La confesión se dio durante la última edición del matutino “América Hoy”.

Durante su participación en el programa, la hija de Gisela Valcárcel sostuvo una conversación con Ingrid Roldán, quien denunció haber sido discriminada del Miss Mundo Latina por tener la misma condición.

“Ayer nos enteramos de esta denuncia y yo le decía a mi productor que yo también sufro de eso y él me decía: ‘pero ¿estás diagnosticada?’ y yo digo: ‘bueno no, me lo han dicho varios médicos, pero no estoy diagnosticada’ y ahora te escucho a ti, y efectivamente no hay como un certificado, pero vives con dolores”, contó Ethel Pozo.

Ethel Pozo revela que padece complicada enfermedad durante entrevista. (Foto: Captura de video)

Cabe resaltar que Ethel Pozo también aclaró que la fibromialgia no impide que pueda cumplir con sus labores profesionales. En su caso, no ha sido un factor determinante para su carrera como conductora de TV y actriz.

“Te entiendo perfectamente, pero no es una condición, Ingrid, que te impida ejercer tu profesión, que te impida concursar. A mí no me impide conducir, ni actuar y tampoco es degenerativa”, explicó la presentadora de televisión.

Como se sabe, Ingrid Roldán denunció a la directora del Miss Mundo Latina, Angie Pajares, por discriminación al decirle que la fibromialgia es una enfermedad “crónica degenerativa” que no le permitiría desempeñar un eventual reinado.