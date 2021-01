Flavia Laos se sumó al reto de Instagram de mostrar fotografías inéditas en sus Stories. Esto no tendría nada de raro, pero lo que ha sorprendió a más de uno, es que la actriz compartió una foto donde la vemos llorando desoladamente.

La publicación de la actriz de “Princesas” vino después que uno de sus fanáticos le pidiera que publicara una instantánea de cuando ‘estaba triste y nadie sabía’. Laos contó que la foto fue tomada meses atrás, durante cuarentena, cuando estaba experimentando un severo cuadro de estrés.

“Esta foto la estoy mostrando por primera vez. Durante la cuarentena descubrí muchas cosas y sentimientos que no tenía idea que tenía guardados, me vino un cuadro de estrés muy fuerte y decidí llevar una terapia, la que me ha ayudado mucho hasta el día de hoy”, se lee en las primeras líneas.