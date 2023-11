Tras alejarse de “Esto es guerra”, Ignacio Baladán se dedicó de lleno a su labor como influencer y conoció a la colombiana Natalia Segura, con quien no solo comparte varios videos en sus redes, sino también una sólida relación que ha llegado al punto de vincularse con un posible embarazo.

Al ser consultado por si su pareja se encuentra en la dulce espera, el exchico reality reconoció que vive su mejor momento con la colombiana Natalia Segura y al ser consultado por si se convertirá en padre próximamente, Baladán aclaró lo siguiente.

“Estoy en el mejor momento con Naty, estamos felices, planeando pasar Navidad en Colombia y Año Nuevo en Uruguay con mi familia… No, todavía no (está esperando un bebé), pero cuando venga (el bebé) estará todo bien y no habrá ningún problema”, dijo al diario Trome.

Por otro lado, Ignacio Baladán descartó que esté interesado en volver a formar parte de algún reality de competencia, ya que está enfocado en sus redes sociales y hacer crecer sus negocios.

“Por ahora, sí. Estoy tranquilo así, enfocado en mis redes sociales, en mis negocios y en crecer en esta vida. Ahora, estoy yendo más a Colombia, pero todavía no he pensado en mudarme al 100%”, reconoció Baladán.