Jhazmín Gutarra enfrenta una difícil situación luego que dos hombres aparecieran en el programa de Magaly Medina afirmando que tuvieron un romance con ella mientras mantenía una relación con Dilbert Aguilar. Al respecto, la madre de la hija del cantante afirmó que se siente afectada por las acusaciones.

Gutarra y Dilbert Aguilar se presentaron en el programa “Esta noche” de la Chola Chabuca y hablaron del tema. La primera en tomar la palabra fue Jhazmín, quien aseguró que muchas veces intentaba aparentar que todo estaba bien, “pero no era así”.

“Soy responsable de mis actos, pero nadie tiene el derecho a denigrar a una mujer”, aseguró Gutarra.

Jhazmín Gutarra responde tras acusaciones de infidelidad a Dilbert Aguilar. (Foto: Captura de video)

Según dijo, ella tuvo parejas antes de iniciar una relación con Dilbert Aguilar, y sin estas mismas personas las que “hoy salen a tratar de confundir”. “Ya paren con esto”, expresó Gutarra.

“No soy perfecta, Dilbert no lo ha sido, pero solo nos competía a los dos arreglar estos temas en casa. Soy humana, no he matado a nadie”, agregó Jhazmín Gutarra.

Por su parte, Dilbert Aguilar reconoció que tanto él como su esposa han tenido errores durante su relación; sin embargo, ambos se han perdonado y han logrado salir adelante.

“Hemos tenidos momentos críticos porque ninguno de los dos hemos sido santas palomas, hemos tenido momentos críticos y nadie lo sabe. Te lo cuento, ni la familia lo sabe porque siempre hemos tratado de fingir ante ellos, por el bien de nuestra hija”, aclaró el popular cantante de cumbia.