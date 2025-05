Claudia Portocarrero reapareció en la televisión para poner fin a la polémica que surgió tras reencontrarse con su expareja, Dilbert Aguilar, en su pódcast.

La exbailarina respondió con firmeza a las acusaciones de Jhazmin Gutarra, actual esposa del cantante, quien la acusó de “entrometerse” en su relación.

Lejos de quedarse callada, la popular ‘Ñañita’ defendió su vínculo con el cumbiambero y lanzó fuertes declaraciones sobre su pasado y el presente del artista.

Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar terminaron su relación en el 2012. / ROLANDO ANGELES

La dura respuesta de Claudia a Jhazmin Gutarra: “Fue insegura”

Claudia mandó un contundente mensaje a la esposa de Dilbert, luego de que esta insinuara tener pruebas en su contra. “¿Qué hice mal? ¿Invitarlo a un pódcast? No tengo nada que ocultar. Durante toda mi carrera nunca he estado en escándalos. He tenido una carrera limpia”, dijo en ‘Magaly TV’.

“Yo he tratado de darle la confianza (a Jazmín) porque Dilbert siempre me decía que era un poco insegura y que tenía celos de mí“ , dijo, para luego agregar: ”Yo le he dado pie a que ella llegue a mi casa y presentarle a mi familia, incluso yo hablé muchas veces con ella para decirle que cuide su hogar, siempre le he dado la confianza para que me pida un consejo, pero su inseguridad era de siempre”.

Finalmente, complementó: “ Si alguien tiene cierta inseguridad, que lo trabaje. Yo no estoy para trabajar las emociones de los demás. Es tema de Dilbert, que él vea y lo solucione con su señora”.

“Bloqueó a las hijas de Dilbert”: la grave denuncia de Claudia Portocarrero

Durante la entrevista, Claudia reveló que en enero de 2024, cuando Dilbert Aguilar fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sus hijas mayores no pudieron comunicarse con él debido a que su esposa, Jhazmin Gutarra, las habría bloqueado de redes sociales, limitando así el acceso a información sobre su estado de salud.

“La señora no contestaba el teléfono. Yo me enteré de un momento a otro de que Dilbert estaba en UCI. Le escribí y me respondió en la tarde, pero hasta ahí yo ya estaba averiguando dónde estaba para poder ayudarlo” , relató.

Además, indicó que las hijas del cantante la contactaban desesperadas: “Las tenía al costado llamándome día, tarde y noche, porque Jhazmin las había bloqueado. No sé por qué les hizo eso a sus propias hijas”.